Cine este Max Korzh și de ce e așa controversat

Max Korzh este un rapper, cântăreț și compozitor din Belarus, foarte popular în spațiul ex-sovietic, mai ales în Belarus, Rusia, Ucraina și Polonia. Stilul lui combină rap, pop și rock alternativ, iar versurile sunt despre libertate, viața de zi cu zi, prietenie, iubire și frustrările generației tinere.

A devenit cunoscut după lansarea piesei „Nebo Pomozhet Nam” („Cerul ne va ajuta”), care a devenit virală pe rețelele sociale din regiune. De-a lungul anilor, a ajuns să umple stadioane și să aibă milioane de fani.

De ce are atât de mulți fani? Pentru mulți tineri din Europa de Est, Max Korzh este văzut ca un artist „autentic”, care vorbește despre libertate și realitatea socială fără imaginea clasică de vedetă construită artificial. În același timp, exact această poziționare ambiguă între Belarus, Rusia și Ucraina îl face și controversat.

Încă din primele zile ale războiului din Ucraina, Korzh a condamnat deschis invazia rusă, iar aceste trăiri s-au reflectat în creația sa artistică. Muzica lui a devenit, astfel, o sursă de speranță și putere într-o perioadă extrem de dificilă.

Reguli stricte de acces la concertul Max Korzh. Când începe accesul?

Accesul se va face în jurul orei 16:00 pentru posesorii tuturor categoriilor de bilete.

Harta zonelor de concert și pe unde intri, în funcție de bilet (info aici)

Accesul se va face pe la:

  • Bulevardul Basarabia (bilete Standing, tribune)
  • Strada Maior Coravu (bilete Standing, tribuna M)
  • Bulevardul Pierre de Coubertin (bilete Standing, tribune)

Zona Maior Coravu va fi deschisă publicului mai devreme și va fi amenajată ca zonă de așteptare cu toate facilitățile. Accesul în Zona Maior Coravu nu presupune acces în eveniment înaintea deschiderii porților evenimentului.

Concert Max Korzh în București, 23 mai. Reguli de acces pe Arena Națională

Măsuri sporite de securitate și controale antiteroriste

Jandarmeria Capitalei a anunțat măsuri sporite de securitate pentru concertul susținut sâmbătă de Max Korzh pe Arena Națională. Autoritățile spun că vor exista controale speciale pentru prevenirea introducerii obiectelor interzise în stadion, iar dispozitivele de ordine publică vor fi suplimentate.

„Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei. Pentru acest eveniment, din raţiuni de securitate, vor fi adoptate măsuri specifice de control pirotehnic şi antiterorist al autovehiculelor şi persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în arenă a obiectelor interzise de cadrul normativ în vigoare”, precizează Biroul de presă al Jandarmeriei Bucureşti via Agerpres.

Potrivit autorităților, în dispozitivele de ordine publică vor fi prezenți și cai și câini de serviciu. Accesul spectatorilor se va face începând cu ora 16:00, exclusiv pe baza biletelor sau invitațiilor, prin punctele de acces de pe Bulevardul Basarabia, Strada Maior Ion Coravu și Bulevardul Pierre de Coubertin.

„Pentru siguranţa publicului şi buna desfăşurare a evenimentului, participanţii sunt obligaţi să se supună controlului corporal efectuat de agenţii de securitate. Refuzul persoanei va atrage interdicţia de participare le eveniment”, au mai transmis reprezentanții Jandarmeriei.

Cu ce nu ai voie să intri pe Arena Naţională și ce este permis

În zona de concert NU VA FI PERMIS accesul cu: băuturi și produse alimentare achiziționate din afara perimetrului locației, obiecte din sticlă (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), doze de aluminiu, conserve, bannere susținute de bețe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, laptopuri, mini-ventilatoare, lanțuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căști de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A5, selfie stick-uri, binocluri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro, biciclete, motociclete, scootere, trotinete, skateboards sau alte vehicule personale cu sau fara motor, animale care nu sunt strict de asistenta, materiale de marketing neautorizate.

Articolele pirotehnice de orice fel (inclusiv artificii, dispozitive de aprindere a focului, flăcări deschise, rachete de semnalizare, cartușe fumigene, grenade fumigene, pixuri și indicatoare laser, dispozitive de tip flash) sunt strict interzise de legea română. Deținerea unor astfel de articole sau încercarea de a le introduce în incinta locatiei va duce la acuzații penale.

UTILIZAREA TORȚELOR SAU A ORICĂROR ALTE ARTICOLE PIROTEHNICE ESTE INTERZISĂ.
SĂRITUL DIN TRIBUNE PE TEREN ESTE INTERZIS. ÎNCĂLCAREA ACESTOR REGULI POATE ATRAGE RĂSPUNDERE PENALĂ.

Sunt interzise orice inscripții, embleme sau însemne, afișate pe orice tip de materiale, care pot aduce atingere ordinii publice sau securității participanților. Accesul pe stadion este interzis persoanelor aflate în stare vădită de ebrietate.

Înregistrarea profesională sau comercială a show-ului nu este permisă fără un acord prealabil. Organizatorii evenimentului își rezervă dreptul de a lua măsuri în cazul nerespectării acestei politici.

Dispozitivele de tip vaping care conțin orice alte substanțe decât nicotină (inclusiv canabis/THC sau alte substanțe controlate) sunt, de asemenea, interzise. Pot fi efectuate controale la locație, iar persoanele care încalcă regulile vor fi predate autorităților.

Armele de orice fel sunt ilegale în România, inclusiv, dar fără a se limita la: arme de foc, cuțite, arme de luptă (de ex. acționate cu aer sau gaz, săbii, nunchaku, kama, sai), lanțuri grele (cu excepția lanțurilor pentru portofel și a curelelor de geantă cu diametrul mai mic de trei (3) cm și lungimea de șaizeci (60) cm), boxuri/ knuckles de autoaparare (cu excepția carabinierelor), bâte/bastoane/bețe, spray-uri cu piper, spray-uri aerosoli, oxid de azot, muniție și muniție de antrenament, explozibili și componente explozive, substanțe CBR (chimice-biologice-radiologice), proiectile de orice fel și orice replică a acestor articole care ar putea fi confundată cu arme în conformitate cu această politică, sau orice armă definită de legislația locală.

Toate sistemele aeriene fără pilot (UAS) sau dronele sunt interzise de legea din România în zonele aglomerate.

  • OBIECTE PERMISE

În zona de concert VA FI PERMIS accesul cu: aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de rețetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia care poate fi verificat cu act de identitate, cu maximum o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm, baterii nu mai mari decat un telefon.

Restricții de trafic pentru concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională

În ziua concertului, vor fi restricții de trafic în ziua Arenei Naționale. Astfel, traficul rutier se va închide progresiv, după cum urmează:

  • Bd. Basarabia, începând cu ora 14:00, progresiv între Bd. Chișinău și Str. Câmpia Libertății, inclusiv străzile care acced, astfel:
    • sensul de mers dinspre Bd. Chișinău către Piața Hurmuzachi, începând cu ora 14:00, ambele benzi de circulație;
    • sensul de mers dinspre Piața Hurmuzachi către Bd. Chișinău, ambele benzi de circulație;
  • Str. Maior Coravu, începând cu ora 14:00 până după terminarea concertului;
  • Bd. Pierre de Coubertin, începând cu ora 08:00 până după terminarea concertului, între Str. Vatra Luminoasă și rondul de la intrarea în stadion;
  • Str. Tony Bulandra, începând cu ora 14:00, gradual până după terminarea concertului.

Cât au costat biletele la concertul Max Korzh 

Pentru concertul lui Max Korzh de la București au mai rămas disponibile doar două categorii de bilete, potrivit platformei de ticketing iabilet.ro. Fanii artistului pot cumpăra bilete la categoria Seating 1, la prețul de 520 de lei, sau la categoria Seating 2, care costă 450 de lei. Interesul pentru eveniment a fost ridicat, iar multe dintre sectoarele disponibile inițial au fost deja epuizate.

Organizatorii au transmis și un avertisment important pentru participanți. Accesul la concert va fi permis exclusiv pe baza biletelor cumpărate de pe site-urile acreditate, iar persoanele care au achiziționat bilete din alte surse riscă să nu poată intra la eveniment. Totodată, fiecare bilet oferă o singură intrare în stadion, valabilă până la finalul programului, strict în zona indicată pe tichet.

