Ce trebuie să conțină geanta bebelușului pentru plimbare

Dacă îți este greu să decizi ce să pui în geanta bebelușului, poți folosi acest ghid rapid de pregătire. Acestea sunt lucrurile fără de care nu ar trebui să pleci niciodată de acasă, fie că vorbim de o ieșire de câteva minute sau de o ieșire care s-ar putea prelungi pe parcursul mai multor ore.

Tot ce e necesar pentru schimbatul scutecului

Primul lucru care nu trebuie să-ți lipsească din geantă sunt, bineînțeles, scutecele. Asigură-te că ai mai mult decât suficiente, precum și o cremă sau un unguent de protecție. Acestea vor proteja pielea delicată a bebelușului de iritații. Vei avea nevoie și de șervețele umede pentru schimbarea scutecului și pentru curățarea murdăriei în general, de pudră de talc, spray împotriva insectelor și/sau pentru atenuarea înțepăturilor.

Un alt obiect esențial este o salteluță impermeabilă pentru schimbat. Alege una care se poate plia sau rula, pentru a nu ocupa mult spațiu. Nu uita să o cureți bine după fiecare utilizare sau poți folosi și un pled de unică folosință, care e mult mai ușor de folosit și ocupă mai puțin spațiu. Foarte important este să ai la îndemână și dezinfectant pentru mâni să te cureți înainte de a schimba scutecul copilului, în cazul în care nu ai acces la apă să te speli cu apă și săpun.

Un schimb de haine

Trebuie să fii pregătit cu cel puțin un set complet de haine de schimb. Ideal ar fi să ai chiar mai multe: body-uri, șosete, pantaloni sau colanți și pijamale. Culorile neutre sunt practice, deoarece pot fi combinate ușor între ele.

O păturică pentru a o înlocui pe cea existenta sau pentru a o utiliza în cazul unor schimbări climatice bruște n-ar trebui să lipsească din geantă. Alege materiale moi și organice, precum bumbacul sau bambusul, pentru a fi ușoare, respirabile și ușor de spălat.

Accesorii pentru hrănire și gustări

Geanta bebelușului este locul în care păstrezi și tot ce ține de hrănire, adaptat nevoilor copilului tău.

Printre lucrurile utile se numără:

două biberoane sterilizate (sau mai multe, dacă este nevoie)

pungi pentru lapte (dacă este cazul)

porții măsurate de lapte praf

un termos cu apă fierbinte pentru preparare

lapte matern muls și pachete de răcire pentru păstrare, fiind ideala amplasarea într-o gentuță termică

tampoane pentru sân

mâncare pentru bebeluși și ustensile de hrănire (dacă a început diversificarea, eventual borcanele de mâncare și linguriță pentru bebelusi sau mici caserole cu preparate corespunzatoare pentru vârsta bebelușului )

bavete

biscuiți pentru dentiție

Jucării pentru bebeluș ca să-l ții ocupat

Jucăriile pentru bebe nu trebuie să lipsească din geantă pentru că pot să îl distragă în momente mai puțin plăcute și să-l calmeze. În plus, dacă micuțului tău încep să îi apară dințișorii, ar fi util și inelul de dinți. Dacă este foarte mic, nu vei avea nevoie de multe, dar e bine să ai câteva lucruri care să-l țină ocupat.

Idei de obiecte:

cărți potrivite vârstei

inele pentru dentiție și zornăitoare

jucării senzoriale

o jucărie de pluș mică

câteva suzete curate

Este bine să schimbi jucăriile la câteva săptămâni. Pe măsură ce copilul crește, le poți adapta vârstei lui.

Trusa de prim ajutor pentru bebeluși

Chiar dacă nu vrei să te gândești la asta, accidentele se pot întâmpla. De aceea, o trusă de prim ajutor este foarte utilă. Poate include:

termometru

medicament lichid pentru febră (pentru sugari)

gel pentru calmarea gingiilor

plasturi

șervețele antiseptice

Ce geantă să alegi

Pe lângă conținut, este importantă și geanta în sine. Ar trebui să fie suficient de încăpătoare pentru lucrurile esențiale, dar nu prea mare încât să fie incomodă. Compartimentele și buzunarele ajută la organizare, iar cele laterale sunt utile pentru biberoane.

Dacă vrei să o folosești și ca geantă personală, alege un model mai mare. Unele includ chiar și portofele detașabile.

Un alt aspect important este materialul: ideal ar fi să fie impermeabil și ușor de curățat, deoarece va fi folosit intens.

Dacă ai toate aceste lucruri în geanta bebelușului, vei fi pregătit pentru orice situație. Astfel, copilul tău va fi mereu confortabil, liniștit și ocupat, indiferent unde mergeți.

