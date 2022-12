Alin Oprea formează un cuplu cu Medana de trei ani și este mai fericit ca niciodată. Cântărețul este convins că va rămâne alături de partenera lui toată viața. Cererea în căsătorie a avut loc în Italia, la un eveniment cu peste 1000 de persoane, iar Alin a pus toate detaliile la punct pentru momentul special.

„Duminică seara a avut loc marele eveniment, la Milano, în prezența celor 1000 de persoane care au fost martorii acestei cereri în căsătorie și care au plâns de emoție și de bucurie. Alin a plâns și el la rândul lui, iar emoția lui a fost simțită de noi toți. Alături de noi au fost oameni dragi nouă, printre care și Doinița și Ionuț Dolănescu, Axinte de la Vacanța Mare, Vali Vijelie, Julia de la trupa Sexi, Monica (Anghel), Aurel Moga etc”, a spus Medana pentru Spynews.ro.

„Sincer, nu mă așteptam să o facă în public”

Viitoarea soție a lui Alin Oprea nu se aștepta să fie cerută în căsătorie la Milano. Medana a observat că Alin era tot mai interesat de mărimea pe care o are la inele, însă nu știa când îi va oferi chiar el bijuteria.

„Sincer nu mă așteptam să o facă în public, suspectam că va face asta în doi, la Paris, pentru că încă de acasă vedeam că e preocupat de mărimea inelelor mele pe care le purtam pe degetul inelar. Când am văzut că am plecat din Paris, am plecat și din Nisa, m-am gândit că va veni cu propunerea când vom ajunge din nou acasă. M-a luat prin surprindere și m-a cerut de soție când nici nu mă așteptam”, a mai spus Medana.

Recomandări Două zile până la momentul decisiv al Schengen: Austria amenință că mută Zidul Berlinului la Viena, presa spune că „e stilul de operetă al cancelarului Nehammer”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Suntem într-o etapă extraordinară din viața noastră”

Când Alin Oprea a întrebat-o dacă vrea să fie soția lui, Medana s-a emoționat foarte tare. Partenera cântărețului susține că a trăit un moment unic în viața ei.

„Momentul a fost plin de emoție și încântare sufletească atât pentru noi, cât și pentru toți cei prezenți care s-au bucurat sincer de fericirea noastră. Vedeam atâtea femei plângând, cu telefoanele în mână, filmând momentul, încât am rămas fără cuvinte. E o emoție care nu poate fi descrisă, poate fi doar simțită și trăită”, a mai zis ea.

După ce cererea în căsătorie a avut loc, cei doi urmează să se căsătorească civil. Momentan, Alin Oprea și Medana nu au stabilit data nunții, însă se bucură de fiecare moment petrecut împreună.

„Suntem într-o etapă extraordinară din viața noastră. Am ajuns la maturitate emoțională, la o relație bine închegată și la o evoluție spirituală care se dezvoltă tot mai frumos odată cu trecerea timpului. Profesional merg toate foarte bine, doar sănătate să ne dea Dumnezeu să realizăm toate proiectele propuse, că în rest avem tot ceea ce își poate dori un om de la viață”, a mai spus logodnica lui Alin Oprea pentru sursa mai sus- menționată.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN HERSON. Ce rămâne uman într-un război sângeros? Ucraineanul care recuperează corpurile soldaților ruși și le trimite familiilor: „Cineva trebuie să facă asta”

Axinte, nașul lui Alin Oprea

Se pare că actorul Florin Petrescu, cunoscut de fani sub numele de Axinte, le va fi naș celor doi. Medana și Alin Oprea au postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare, unde deja îi spun lui Axinte „nașule”. Și actorul a transmis un mesaj pentru finii săi: „Să ne trăiască finii!”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „De unde sunteți?”, s-a interesat taximetristul din Qatar. Când a auzit România, n-a mai acceptat să plece! Ce a spus

Playtech.ro Tragica moarte a unui artist complet: de ce ar fi fost ucis, de fapt, Ioan Luchian Mihalea, fondatorul Song și Minisong

Viva.ro Povestea ei este cutremurătoare! Cum a murit una dintre marile actrițe ale României, după ce s-a uitat cu soțul ei la televizor

Observatornews.ro "Vă rog, iertați-mă! Îmi este greu să îl întrețin". O mamă și-a abandonat copilul de 8 luni în scara unui bloc din Bălți. I-a lăsat alături și biberonul cu lapte cald

Știrileprotv.ro Este știrea momentului în războiul din Ucraina. A fost atac pe teritoriul Rusiei

FANATIK.RO Ce avere avea judecătorul care și-a injectat benzină în vene. Gabriel Apostol a investit în titluri de stat emise de Ministerul de Finanțe

Orangesport.ro Ce i-a făcut fostul selecţioner unei jucătoare din naţionala României: ”Erau şi părinţii mei acolo. Mi se părea ireal”

HOROSCOP Horoscop 6 decembrie 2022. Gemenii nu pot nici să stea deoparte, nici să se amestece prea mult, mai ales în situațiile care nu îi privesc