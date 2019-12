Am aflat la ce trucuri apelează vedetele la cumpăna dintre ani, ca să le meargă bine în 2020. Iată ce superstiții au!

De Andreea Romaniuc Archip,

Amalia Enache recunoaște că în special de revelioanele petrecute în străinătate s-a conformat acestor credințe. Totuși, știrista de la Pro TV susține că dorința pusă în noaptea dintre ani se îndeplinește. Cel puțin, în cazul ei, a funcționat.

„Pentru că nu sunt superstițioasă în general, am încercat să îmi fac superstiții. În anul în care am fost în Spania am mâncat 12 boabe de struguri. Când am ajuns acasă, în România, nu am mai mâncat niciodată. Îmi pun o dorință. E așa un gând foarte profund al meu cu mine despre ce îmi propun, o promisiune așa pe care mi-o fac la miezul nopții. Cred că pe Alma mi-am dorit-o la foarte multe miezuri ale nopții ale revelionelor înainte să apară, așa că se împlinește”, ne-a mărturisit Amalia Enache.

Amalia Năstase este convinsă că dacă intră în 2020 cu bani în buzunare, îi va merge bine financiar tot anul. „În noaptea de Revelion am bani la mine. Așa am auzit eu și am niște bani la mine tot timpul”, ne-a spus femeia de afaceri.

„Regele revelioanelor” cum este supranumit Dan Negru datorită audiențelor record înregistrare cu emisiunile sale nu are superstiții. „M-a ajutat întotdeauna rugăciunea pe care mi-o fac la miezul nopții. E cel mai bun remediu ca să-mi meargă bine tot anul. E un truc pe care vi-l recomand. Rugați-vă un minut să vă meargă bine. Funcționează”, ne-a spus vedeta Antenei 1.

Recomandări Ce s-a întâmplat cu operatoarea 112 care a ironizat-o pe Alexandra Măceșanu. Ce sancțiune a primit din partea conducerii

Adela Popescu a avut mulți ani în care a avut grijă să poarte îmbrăcăminte nouă la cumpăna dintre ani, lenjerie roșie și să aibă bani. A renunțat între timp la aceste obiceiuri. „Am ținut cont de superstițiile astea până acum o vreme, acum singura pe care încercăm să o respectăm este să nu ne prindă trecerea dintre ani dormind”, ne-a spus prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea”.

În schimb, colegul ei, Cove mizează pe abundența financiară în noul an. „Îmi place să am bani în buzunare, asta este singura mea superstiție”.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au căzut de acord în privința trucurilor la care apelează la sfârșit de an. „Ne place într-adevăr să purtăm ceva roșu și nou în noaptea de 31 decembrie ca să avem un an nou cât mai bun”, ne-au spus îndrăgostiții.

Recomandări Despre retrospectiva de la sfârșit de an și rezoluțiile lui 2020 cu un renumit profesor de yoga

Andreea Antonescu nu face nimic ca să îi meargă bine în 2020. „Nu am superstiții. Știu că se poartă lenjeria intimă roșie, știu că ar trebui să ai bani în buzunare. Atâta timp cât sunt cu o rochiță din aceea cu spatele gol și elegantă toată, pe tocuri, nu prea am unde să îmi ascund acei bani”, ne-a spus artista.

Elvira Deatcu este la curent cu aceste ritualuri, dar uită să le pună în practică. „Am auzit de chestiile astea, dar nu mi-a ieșit niciodată. Și m-am tot gândit: de ce nu mi-am pus eu lenjerie roșie în noaptea dintre ani? Uit. Deci probabil că nu pun preț pe chestia asta și nici cu banii. Nu prea cred, probabil că dacă aș fi atât de convinsă că au o importanță, m-aș mobiliza”, ne-a spus actrița din serialul „Vlad”.