Ana Porgras, noi dezvăluiri după ce a fost eliminată de la „Survivor”. „Nu se văd multe lucruri la televizor”

„Nu se văd multe lucruri la televizor, concurenții stau în junglă 24 de ore din 24. Nu s-au văzut toate momentele în care am râs, am glumit, am povestit împreună.

Telespectatorii văd doar un mic procent din tot ceea ce trăim noi acolo. Sunt atât de multe momente, încât nu aș putea alege unul.

Mi s-a întâmplat de multe ori, când mergeam să căutăm cocos, să mă înțep prin plimbările acestea, iar durerile sunt mari, am fost și la un pas de leșin”, a povestit Ana Pogoraș, potrivit viva.ro.

„Ceea ce trăiesc este un vis. Nu mi-am imaginat niciodată că atâția oameni îmi vor fi alături. Când am ieșit din competiție și am văzut atâtea mesaje pe rețelele de socializare am avut un șoc.

Deși a trecut o perioadă de la ieșirea mea din competiție, oamenii îmi scriu în continuare și mă susțin, ceea ce este uimitor”, a mai spus Ana.

