Invitată la Fresh by Unica, Anamaria Prodan a vorbit deschis despre relația pe care o mai are, de la distanță, cu fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf. Deși separarea lor a fost marcată de scandaluri și tensiuni, impresara recunoaște că încă îi trimite mesaje de încurajare atunci când vede că acesta trece prin momente dificile, atât pe plan profesional, cât și personal.

„Să știi că și astăzi, de multe ori, când văd că e la pământ, că e dat afară de peste tot, că i s-a prăbușit cariera și a pierdut cam tot respectul și tot, să știi că îi scriu mesaje pe mail. Și îi spun să nu uite că e foarte bun, că nu are cum să uite fotbalul, că nu are cum să cadă, căci dacă nu se oprește, dacă nu se ține de ceva, se va duce foarte jos și nu se va mai putea ridica, că nici nu mai are cine să îl ridice astăzi. Nu știu de ce. Mă întreabă și copiii”, a dezvăluit Anamaria Prodan.

Răspunsurile lui Reghecampf sunt rare

Chiar dacă îi oferă sprijin moral, impresara a dezvăluit că Laurențiu Reghecampf răspunde rar mesajelor sale. Cu toate acestea, Anamaria simte încă o anumită durere când vede că lucrurile nu merg bine pentru fostul ei soț. Mai mult, ea a subliniat că succesul acestuia a fost, într-o mare măsură, și datorită muncii lor comune de-a lungul anilor.

`Foarte rar. Probabil când este în deznădejdea cea mai mare. Probabil, m-am gândit de multe ori că poate le ia cumva în bătaie de joc, dar nu sunt. Fiind cumva și proiectul meu, mă doare”, a spus vedeta când a fost întrebată dacă fostul soț îi răspunde.

Ce spune despre familia actuală a lui Reghecampf

În ciuda tuturor problemelor dintre ei, Anamaria Prodan consideră că singurul lucru pozitiv din viața lui Laurențiu Reghecampf sunt copiii pe care îi are cu Corina Caciuc. Cu toate acestea, impresara regretă că fostul său soț pare să-l fi uitat pe Bebeto, fiul pe care îl au împreună.

„Adică mă uit și văd decăderea. Și am anticipat-o, dacă vă aduceți aminte, din ziua în care a plecat. Poate singurul lucru frumos pe care îl trăiește sunt copiii pe care îi are. Păcat că nu îi știe și pe ceilalți”, a mai spus Anamaria Prodan la Fresh by Unica.

