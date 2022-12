Vedeta susține că s-ar căsători doar cu un bărbat realizat profesional, unul de mare succes, tipul lui Ioan Țiriac, cunoscutul om de afaceri din România. Întrebată în podcast dacă se mai vede în vreo relație, în vreo căsătorie, Anamaria Prodan a povestit: „A treia oară trebuie să fie cu noroc. Așa zic eu, trebuie să am un bărbat lângă mine cum vreau eu. Eu cred foarte tare în instituția căsătoriei, așa este firesc să fie.

Dacă în România sau în orice colț de pe pământ se află un bărbat așa: pentru care mândria, demnitatea și puterea… trebuie să fie puternic și din punct de vedere financiar, și fizic… dacă există bărbatul ăla care își dorește să o aibă pe Anamaria Prodan alături, cu care să construiască un imperiu mai puternic decât fostul imperiu Reghecampf-Prodan, care știe că atunci când iese cu mine trebuie să se facă liniște din ambele părți, care știe că respectul față de familie trebuie să fie atât de sus”, a spus ea.

Și a continuat: „Pe Reghecampf l-am ridicat în vârful piramidei, dar nu a știut să se mențină. Acolo este puterea unui om, să te menții. Așa contează. Și dacă de exemplu îmi găsesc un Țiriac? O să fiu eu nevasta lui Ion Țiriac, înțelegi? Eu am nevoie de un astfel de bărbat. Eu nu mai pot să iau unul de jos, să îl învăț, să îl construiesc, și iar să cadă cu vreo parașută de asta”, a mai declarat impresara.

Anamaria Prodan a mărturisit că vârsta nu ar fi o piedică în relația, dacă partenerul ar avea mai mulți ani decât ea. „Da, Țiriac! Păi, am 50 de ani. Doar nu ai vrea să îmi iau unul de 30 de ani!”, a mai spus ea în podcastul „Tare de tot”, conform as.ro.

„Când voi considera că nu mai am nevoie de acest nume, am să mi-l scot singură”

Anamaria Prodan nu are de gând să renunțe la numele Reghecampf. Impresara spune că a făcut istorie cu numele Prodan Reghecampf și va renunța la numele de familie al fostului soț când va simți nevoia.

Deși antrenorul și-a dorit ca fosta lui parteneră să nu-i mai poarte numele de familie, Anamaria Prodan nu are de gând să renunțe la numele pe care l-a dobândit după căsătoria cu Laurențiu Reghecampf. „Numele meu cu care am făcut istorie de-a lungul anilor este Prodan Reghecampf, în fiecare domeniu din viața mea. Atunci când voi considera că nu mai am nevoie de acest nume, am să mi-l scot singură de pe pașaport.

Nu trebuie să-mi dea nimeni accept pentru asta. Ar trebui să-i fie jenă domnului Reghecampf pentru toată mizeria pe care a aruncat-o asupra acestei familii și acestui nume. Este un capitol închis în viața mea, nu mă mai interesează nimic și nu mă interesează nici măcar să aud declarațiile sau aberațiile pe care le spune domnul Reghecampf!”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Click!

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au un băiat împreună, pe Bebeto. Antrenorul susține că își va sprijini fiul necondiționat, chiar dacă nu mai este împreună cu mama lui. Reghe a menționat-o în declarații și pe Corina Caciuc, actuala lui iubită.

„Îi voi acorda lui Bebeto iubirea mea și întregul meu sprijin, ca și până acum, iar acest divorț nu schimbă cu nimic dragostea de părinte pe care i-am purtat-o și i-o voi purta permanent. Am încredere în faptul că el e conștient că va rămâne același Bebe pentru mine și că nu voi înceta vreodată să-l iubesc, necondiționat. Bebeto este și va fi parte din sufletul meu, din familia mea, alături de Luca, Liam și Corina”, a spus el acum câteva săptămâni pentru cancan.ro.

