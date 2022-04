Așa cum a anunțat zilele trecute, Anamaria Prodan a venit la tribunal însoțită de copii, iar Laurențiu Reghecampf a procedat la fel și a fost susținut de fiul său din prima căsătorie, Luca. Prima întâlnire în fața judecătorilor a avut loc în urmă cu câteva minute și nu s-a dat momentan nicio soluție.

După ce a ieșit din sala de judecată, vedeta a stat de vorbă cu jurnaliștii. „Eu l-am învățat să fie mândru. Astăzi am cerut să divorțăm cumva la notar. E greu. Partajul trebuie făcut, dar el nu vrea să meargă la partaj. El nu prea mai are nimic. Nu prea mai are avere, pentru că a cam împrăștiat-o”, a declarat Anamaria Prodan.

Impresara și antrenorul de la Universitatea Craiova nu s-au mai văzut de un an, iar astăzi s-au reîntâlnit la Judecătoria Buftea.

„Nu știu, avocatul trebuie să vă spună că am foarte multe procese nu mai știu (n.r. despre ce se va discuta) .Ordonanța preşedinţială am câștigat-o, am câștigat două. Emoții?”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars înainte să intre în sala de judecată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Laurențiu Reghecampf nu și-ar fi îmbrățișat copiii la tribunal susține vedeta. „Toți copiii suferă și nu e normal ca după atât timp să vii și nici să nu pui mâna pe ei”, a mai declarat impresara.

Sarah, fiica Anamariei Prodan, a început să plângă când și-a văzut fratele, pe Luca, iar acesta nu ar fi băgat-o în seamă. Băiatul cel mare al lui Reghe nu a vrut să dea prea multe declarații și întreba de fratele mai mic, Bebeto.

Recomandări Date și fapte din biografia deputatei PSD Ana Maria Cătăuță, omul lui Geoană din Parlament

„Nu vreau să comentez. Vreau să vorbesc cu fratele meu”, a spus Luca Reghecampf jurnaliștilor.

Laurențiu Reghecampf a venit îmbrăcat într-un costum negru și o cămașă albă. Antrenorului nu i-a lipsit zâmbetul de pe buze. El nu a vrut să vorbească cu jurnaliștii și nu a oferit prea multe declarații. Anamaria Prodan a venit îmbrăcată în negru din cap până în picioare și a purtat un costum elegant la care a asortat o berete și ochelari de soare.

FOTO: Captură TV Antena Stars

GSP.RO Omul care l-a „nenorocit” pe Bănel Nicoliță. „E regretul vieții mele!” Ce a pățit fostul fotbalist, dezvăluiri cutremurătoare

Playtech.ro Viktor Orban, mesaj HALUCINANT la adresa lui Volodimir Zelenski după câștigarea alegerilor parlamentare din Ungaria. Cum l-a numit premierul ungar pe liderul ucrainean

Observatornews.ro O fetiță de 13 ani, principalul suspect al dublei crime din Botoșani. O mamă și fiica ei, imobilizată la pat, au fost ucise în casă

HOROSCOP Horoscop 4 aprilie 2022. Săgetătorii trebuie să reziste presiunilor pe care le fac unii dintre parteneri în evaluările lor

Știrileprotv.ro Pensii 2022. Cât costă ca să îți cumperi 6 ani de vechime în muncă

Orangesport.ro Au fost publicate datele comandantului rus vinovat de genocidul din Bucea. Fraţii Kliciko, îngroziţi după ce au vizitat oraşul: ”Durere şi iar durere”

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5401): versatil, ajunge oriunde