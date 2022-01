De la o căsnicie frumoasă, așa cum voiau să pară, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt într-un adevărat război, care pare departe de a se termina. Recent au apărut fotografii cu vedeta nud, imagini pe care ea i le trimisese soțului ei.

După ce Laurențiu Reghecampf și-a asumat relația cu Corina Caciuc, femeia care urmează să-l facă tată pentru a treia oară, Anamaria Prodan nu a suportat trădarea soțului ei. Impresara a postat pe una dintre rețelele de socializare mai multe fotografii cu iubita antrenorului, iar aceasta apare în lenjerie intimă, într-un club. Pozele nu sunt recente, ci sunt din urmă cu mai mulți ani.

„Amanta soțului meu nu are nici o vină pentru mascarada lui Reghecampf. Ca multe alte fete caută un loc cald și o familie! O felicităm pentru îngerașul din burtică și ne rugăm pentru el să nu pățească ce a pățit Reghe Jr. cu tatăl lui. Pozele primite cu amanta soțului meu CĂCIUC nu-s plătite de mine sau de copiii mei! Știm ce născocește soțul meu. Ne-am obișnuit să vorbească urât de noi în oraș, să ne blameze, să dea vina pe noi pentru trecutul amantei lui, să amenințe prietenii comuni! Nu judecăm pe nimeni căci viața amantei nu este problema noastră, a familiei.

Dreptul la liberă exprimare însă o să-l folosim mereu. Nu o cunosc pe doamna SILVANA PENG, cuscra domnului Reghe și nu am vorbit niciodată cu dânsa. Știe ca mamă, probabil,cu cine are de a face. Repet! Mesajul este poate șoc pentru Reghe! Nu amanta aceasta are vină pentru situația macabră în care se afla el! Este doar vina domniei sale! Dacă nu era această amantă era alta. Cum au mai fost multe.

„Să înapoieze ce a furat familiei și să dispară”

Problemele lui Reghe le vedeți azi. Vedeți ce bine se descurcă ca antrenor. Vă dați seama ce impresie au jucătorii de el. Ce exemplu demn de urmat este el. Faptul că nu are treabă cu fotbalul de cam multă vreme, că îi pleacă oamenii din staff, că are activități mass media! Rușinea țării, cum îl numesc cei de acasă, și băiatul lui cel mic pe care îl înregistrează și forțează să facă poze pentru a le posta pe Instagram… poze făcute cu forța să dovedească oare ce în proces :) !

Problema lui Reghecampf este mare. Nu înțelege că cel mai simplu este să înapoieze ce a furat familiei și să dispară forever. Concluzie! Nu ne interesează trecutul sau viitorul amantei. Ne interesează lumea în care a căzut Reghe. Amanta Căciuc nu există pentru familia mea și nimeni nu se interesează, cum insinuează Reghe, de ea. L-am rugat pe Reghe atât: să returneze ceea ce a sustras în ani familiei și după să dispară pentru totdeauna din amintirile noastre”, a scris Anamaria Prodan la descrierea seriei de fotografii cu iubita soțului său.

