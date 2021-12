Anamaria Prodan Reghecampf este acționar la două noi posturi de televiziune, „Realitatea Sportivă” și „Realitatea Star”. Impresara este implicată acum într-o situație greu de imaginat, după ce soțul ei, antrenorul Laurențiu Reghecampf, a anunțat divorțul și a început să se afișeze deja cu noua iubită, Corina Caciuc, care este și însărcinată.

După ce relația extraconjugală a antrenorului de la Universitatea Craiova a fost făcută publică, mai multe informații neașteptate au ieșit la iveală despre actuala lui parteneră. Se pare că un artist celebru de la noi, mai exact este vorba despre Kamara, ar fi avut o relație pasageră cu Corina Caciuc.

În prezent, artistul lucrează cu Anamaria Prodan la posturile de televiziune la care ea e acționar, iar acum vedeta a luat o nouă decizie în privința acestuia. Impresara i-a făcut o ofertă de nerefuzat lui Kamara și i-a propus să fie prezentator TV. Astfel că, artistul va fi prezentatorul matinalului de sport, „Morning Sport”, care se va difuza de la 7.00 la 10.00 în fiecare dimineață. Pe lângă Kamara, coprezentator va fi și Gabriela Nastas, potrivit playsport.ro.

Anamaria Prodan, acționară la două posturi de televiziune

Recent s-a aflat că Anamaria Prodan e acționară la două noi posturi de televiziune din România. Este vorba despre „Realitatea Sportivă” și „Realitatea Star”, posturile în care s-au investit sute de mii de euro. Acestea au fost lansate pe 1 decembrie

„E provocarea maximă pentru mine. Mă întorc la prima dragoste și mă întorc la numărul unu! Întotdeauna am crezut în puterea fabuloasă a presei. Cred foarte tare în oamenii tineri, foarte bine pregătiți. Am știut că vom pune bazele celor două televiziuni care se nasc de 1 decembrie. Va fi cu totul altfel decât ceea ce este. Am aproape 50 de ani și niciodată nu am lăsat capul în jos. Nu mă schimbă faptul că voi deveni patron de televiziune! Eu vreau să aduc în fața telespectatorilor munca unui sportiv, viața lui așa cum o văd eu. Eu am acces în ambele lumi, și în lumea mondenă, și în cea sportivă. Vreau să relaxez puțin lucrurile. Fotbalul este despre bucurie, nu despre încrâncenare, despre bătaie!”, a declarat Anamaria Prodan, invitată în studioul Realitatea Plus.



