Recent, în presă au apărut imagini cu Kamara și Corina Caciuc în timp ce se sărută, dar și un filmuleț în care cei doi aveau o conversație, iar artistul încerca să o facă să își schimbe comportamentul. El a povestit că totul s-a întâmplat după ce a divorțat, iar relația cu actuala iubită a lui Laurențiu Reghecampf nu a fost una serioasă, însă a confirmat legătura dintre ei.

Kamara a mărturisit că a întâlnit-o pe Corina Caciuc la un concert, la Călimănești, după ce ea a venit să-l cunoască.

„Formația mea avea turneu prin țară. Habar nu am cum s-a descurcat să ajungă la scenă, spunându-mi că e mare fană a mea, că toată viața a visat să mă cunoască. Eram la Călimănești și nici nu știam de unde era! La concertele noastre erau mii de femei.

Ulterior, am aflat că e din Deva. Nici nu am întrebat-o cum o chema! Eu sunt îndrăgostit de când mă știu de muzică și de copiii mei. În rest, este distracție”, a spus Kamara pentru realitateasportiva.net.

Kamara și Corina Caciuc au avut o relație pasageră

Artistul subliniază faptul că nu au avut o relație serioasă, ci a fost vorba de ceva pasager. Ei s-au întâlnit de câteva ori, iar ultima oară au vorbit în urmă cu un an, când Kamara nu știa că Laurențiu Reghecampf are o relație extraconjugală cu Corina Caciuc.

„Eu nu am locuit cu fata asta. Am văzut-o sporadic de câteva ori, cred, când o chemam pe la mine: cele două seri petrecute la Călimănești și parcă una la mare, una la București și, ultima, la Ploiești. Atât. Niciodată mai mult de o noapte! Niciodată nu a intrat în casa mea. Chiar mi-am adus aminte. Acum un an când am vorbit, chiar i-am trimis filmulețul și pozele neștiind că este amanta lui Reghe”, adăugat el.

În filmarea care a apărut pe Internet, Kamara îi oferă Corinei Caciuc mai multe sfaturi de viață. Artistul o roagă pe aceasta să renunțe la fumat, să se împace cu părinții săi, să meargă la doctor și să continue să meargă la școală. În videoclip, iubita lui Laurențiu Reghecampf își spune singură numele complet. De asemenea, cei doi erau foarte apropiați, Kamara o mângaia pe față, pe păr și pe buze.

„Mă durea cumva sufletul să văd o tânără care își irosea viața, care nu mergea la școală, care fuma enorm, care nu se trata de diferite boli, care nu avea legătură cu părinții ei, care bea enorm, considerând că o astfel de viață se irosește aiurea și tinerețea nu e veșnică și cea mai mare rușine pentru o femeie este să fie tratată așa de bărbați”, a mai spus artistul pentru sursa mai sus menționată.

