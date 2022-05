Invitat în emisiunea de la Kanal D, Laurențiu Reghecampf a răspuns celor mai tăioase întrebări puse de Denise Rifai. În promo-ul emisiunii au fost dezvăluite câteva dintre răspunsurile oferite de antrenor.

„Ați mai fi divorțat dacă nu ar fi existat episodul Alexa?”, a fost întrebarea lui Denise Rifai.

„Nu”, a răspuns Reghe.

Denise Rifai: „Cine a înșelat primul?”.

Laurențiu Reghecampf: „E greu de spus. Pe mine nu m-a filmat nimeni în public”.

După ce a auzit declarațiile făcute de fostul ei partener, Anamaria Prodan a răbufnit și l-a atacat pe antrenorul de la Universitatea Craiova.

„Ce își dorea el? Păi, habar nu are ce-și dorea, cred (râde, n.red.). Eu mi-ai dorit să fie numărul 1. L-am făcut. Azi, când nu mai are busolă, căci eu și copiii am fost busola lui, își dorește copii cu oricine… Cu noi era ordine și disciplină, la noi nu exista copii în afara căsătoriei.

Pentru noi, lumea pe care presa a zugrăvit-o și în care Reghe trăiește azi nu există. Nu mă interesează să vadă copiii mei așa ceva”, a declarat impresara pentru Fanatik.

Anamaria Prodan are de gând să-l dea în judecată pe Laurențiu Reghecampf dacă acesta susține că ea l-a înșelat: „Să aud eu că zice Reghe așa ceva (că impresara l-ar fi înșelat și ea pe antrenorul Craiovei, n.red.) că-l dau în judecată de vorbește singur până achită!”.

Impresara îl roagă încă o dată pe tatăl fiului ei să vină să divorțeze la notar și să termine întregul scandal. „Eu și copiii facem un ultim apel să treacă la notar, urgent, să semneze divorțul. Se anunța vremuri grele, iar eu cum sunt obișnuită cu războiul și mai ales să câștig…”, spune Anamaria Prodan pentru sursa mai sus menționată.

Laurențiu Reghecampf a fost invitat la „40 de întrebări cu Denise Rifai”

Duminică, de la 22.30, telespectatorii vor avea parte de o ediție de colecție a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Laurențiu Reghecampf, renumitul antrenor de fotbal, vine în fața lui Denise Rifai pentru a răspunde tirului de întrebări menite să facă lumină în diferite aspecte din viața sa, atât în ceea ce privește viața personală, cât și cariera profesională.

Laurențiu Reghecampf a debutat în localitatea natală, la echipa de juniori FCM Târgoviște. În 1996 a ajuns jucător la Steaua București, îndeplinind astfel visul cel mare al tatălui său. Laurențiu Reghecampf a fost unul dintre fotbaliștii români care au făcut carieră în Bundesliga. Și-a început cariera de antrenor la 34 de ani, la FC Snagov; după succesul cu Concordia Chiajna, a bătut palma cu Gigi Becali și a reușit să ducă Steaua în optimile UEFA Europa League. Succesul financiar l-a obținut în urma contractelor semnate cu echipe din Orientul Mijlociu. În prezent, acesta este antrenor la CS Universitatea Craiova.

Laurențiu Reghecampf a fost căsătorit de două ori și are trei copii, Luca, Laurențiu junior și Liam. Recentul scandal al separării de Anamaria Prodan l-a adus puternic sub lumina reflectoarelor.

„Cine ar fi fost Laurențiu Reghecampf fără Anamaria Prodan?”, „Când ați încetat s-o iubiți pe Anamaria?”, „Ați mai fi divorțat dacă nu exista «episodul Alexa»?”, „Cine a înșelat primul?”, „Cât contează trecutul persoanei iubite?”, „Câte milioane aveți în conturi?”, „Ce viciu are Laurențiu Reghecampf?”, „Ați urât vreodată fotbalul?”, sunt doar câteva dintre întrebările adresate lui Laurențiu Reghecampf în ediția de duminică a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată de la 22.30, la Kanal D.

