Pe spate, Anamaria Prodan avea tatuat chipul lui Laurențiu Reghecampf alături de chipurile celor trei copii ai săi, Rebecca, Sarah și Laurențiu Jr. După divorțul cu scandal, vedeta a decis să scape definitiv de orice amintire cu antrenorul. Ea și-a acoperit tatuajul cu un alt tatuaj cu trandafiri. De acum înainte, Anamaria Prodan nu-l mai poartă pe pielea sa pe Reghe.

„Eu sunt Anamaria Prodan și sunt mândră de copiii mei superbi”, a scris impresara pe una dintre rețelele de socializare.

Și Laurențiu Reghecampf avea scris pe braț numele fostei sale soții, însă acum l-a acoperit. Antrenorul a ales să își facă mai multe tatuaje peste, astfel să nu se vadă nimic.

„Eu am ținut de căsnicie cu dinții timp de 16 ani”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au despărțit cu scandal, iar antrenorul avea o relație extraconjugală. Impresara consideră că fostul ei soț a pierdut mult pe plan profesional din această cauză, iar ea continuă să îi dea mesaje prin care îl încurajează să fie puternic.

Anamaria Prodan a povestit la podcastul Ilincăi Vandici că familia ei a început să se destrame în momentul în care mama ei, Ionela Prodan, s-a îmbolnăvit. Vedeta a fost foarte ocupată cu starea de sănătate a mamei sale încât nu s-a mai putut concentra asupra soțului ei.

„Eu am ținut de căsnicie cu dinții timp de 16 ani, de imperii construite, dar nimic nu e pentru totdeauna (…) În 16 ani m-am întors mereu, săptămânal, ziceam că nu fac bine ceva, greșesc undeva, trebuie să fac mai mult și m-am uitat pe mine. Te dai pe tine deoparte ca să ridici un om, misiunea mea a fost să salvez suflete, să le înalț (…)

„Consider că a fost și greșeala mea că probabil nu am făcut suficient pentru a-l salva și pentru a-mi salva căsnicia”

Eu am învățat copiii să nu lase lucrurile neterminate niciodată. Eu am lăsat ceva în urmă neterminat cu Laurențiu pentru că noi ne știam de tineri și am revenit peste 13 ani, povestea noastră a fost foarte frumoasă și m-am întors să termin! Consider că a fost și greșeala mea că probabil nu am făcut suficient pentru a-l salva și pentru a-mi salva căsnicia, întotdeauna e vina amândurora.

Nu am reușit, e o restanță acolo, poate dacă nu munceam atât de mult, poate puteam să îl țin, poate puteam să fac mai mult și nu cădea în lumea asta, dar iarăși mă gândesc… căsnicia nu trebuie să fie poliție. De disperare am făcut tot, de unde l-am luat eu pe Laurențiu, din liga a doua de pe nicăieri? Eu i-am zis că nimeni nu va crește cum a crescut el, așa am făcut!”, a continuat aceasta, potrivit playtech.ro.

Activează în lumea sportului, are mai multe afaceri cu bijuterii, criptomonede, parfumuri, în televiziune, iar acum Anamaria Prodan a anunțat că își face lansarea în lumea filmului. Filmează deja la Cluj pentru filmul „Complotul bonelor”, regizat de Iura Luncașu.

