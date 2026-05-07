N-am fost în localitate, dar m-am întors la fix pe Veseliei. Vin de la o nuntă cu Leo de la Kuweit, artist mare, al doilea Salam. S-a strigat daru acoloșa, mai de belea decât l-ar fi strigat domnu Trump.

Văd că nu l-ați lăsat pe Bolojan să-și facă talentu. V-ați dat mari tari ca infinitu, ‘ra-ți ai dreak! Hai că iar mă ia un fior retroactiv. Vorba la cântec: „Nu-i ușor jmecher să fii/ Mai greu e să te menții”. Tocma într-o zi de marți v-ați găsit? Râmâneți în istoria curentă a României cu Marțea Celor 281 de Voturi Rele. Curentaților!

Întreb și io științific: ce rucsacu lu Nicușor puneți în loc?! Apropozito, ca să nu uit: știți bancul cu Radio Ereven? Mă risc să-l zic. Un ascultător întreabă: Este adevărat că președintele României poartă în rucsac discombobulatorul? Radio Ereven răspunde: Este adevărat. Dar e de jucărie.

Nebunilor, în loc să-l clonați, l-ați dat pe Bolojan de-a dura, nexam sistem pe balans. N-ați ascultat de Iliceanu, ca om, ca mic întreprinzător, ca marfă-filozof. Haide-n Ger, mic copil pe lângă el! Marcu-se mai tre să treacă pe la Școala din Frankfurt! Iliceanu v-a zis că e Bolojan e Moisele vostru. N-ați crezut. Poate aici aveți o scuză, n-ați știut care Moise. Da nici când a dat-o pe bune n-ați priceput? Cel mai premier iscusit, „dintr-o bucată, opusul politicienilor noștri cubiști și poantiliști, care ne jignesc reprezentându-ne, care se dizolvă în propria lor inconsistență și care ne-au mohorât zilele atâția ani la rând, transformându-ne într-un popor de nevrotici”. (Cubiști: cu capu pătrat, cum ar veni. Poantiliști: care fac caterincă proastă. Nevrotici? Bolnavi cu capu, logic). Cam genial a-ntors-o din condei. Asta înseamnă să nu te ferești de vorbe! Iliceanu e șefu la cuvinte!

V-ați prins care-i ideea: dacă apuca Bolojan să fie clonat, partea bună era că n-aveați voi atâtea moțiuni de cenzură. După ce-a venit Bolojan, v-ați dezmohorât cu toții, v-ați veselit frumos, ca strămoșii noștri, dacii, care se râdeau la înmormântare. Voi – la pompă, la piață, până marți. Doamne ferește să coboare și teveaul, că vă adunați la metrou. Pe șine.

Așa vă trebuie. Nici pe – ziceți să-i zic – Georgescu (deosebitul ăla care vorbește singur, dar atât de farmaceutic) n-ați știut să-l prețuiți.

Și de suveraniști îmi pare rău, că s-au înhăitat cu Grindeanu. (Cum cine-s suveraniștii? Ăia su SUV-uri).

Vin vremuri grele, ascultați la mine. I-auziți ce zice Leo de la Kuweit: „Au, pune-ți hainele-ntr-o plasă,/ Prefă-te că pleci de-acasă,/ Zi la toți prietenii/ Că ești plin de datorii.// Sună-i după cinci minute/ Și roagă-i să te-mprumute./ Când e vorba de-ajutor/ N-au semnal la telefon…”. Adevărat!

Lui Dominic Fritz n-am ce să-i reproșez, îl divinizez prea mult, e băiat orientat.

Ce-mi pare cel mai rău e că doamna viceprim-ministru, Gheorghiu, nu mai apucă să închidă presa, să-i monteze ușa fără clanță. Păcat!