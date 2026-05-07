Tot mai multe companii renunță la funcțiile clasice de manager

Într-un climat economic tot mai provocator, structurile organizaționale din tehnologie devin tot mai „plate”. CEO-ul Coinbase, Brian Armstrong, a anunțat recent, printr-o scrisoare adresată angajaților, reducerea cu 14% a personalului.

Armstrong a subliniat că fiecare angajat trebuie să fie „un contributor individual puternic și activ”. El a adăugat că echipele companiei vor fi reduse drastic, unele constând doar dintr-o persoană și agenții săi de inteligență artificială.

Totodată, el a confirmat că firma nu va mai menține poziții de „manager”, relatează portalul sârb de știri Blic, parte a grupului Ringier.

Într-un gest similar, Jack Dorsey, CEO-ul Block, a anunțat în aprilie 2026 o reducere cu 40% a forței de muncă. Dorsey a subliniat că managerii trebuie să devină „jucători-antrenori”, participând activ în proiectele echipelor pe care le conduc.

Inteligența artificială schimbă radical structurile din companii

Directorul Snap Inc., Evan Spiegel, a anunțat reducerea cu 1.000 de posturi și reorientarea către echipe mici, axate pe utilizarea inteligenței artificiale.

În același timp, lideri precum Mark Zuckerberg (Meta) și Mike Cannon-Brookes (Atlassian) au exprimat opinii similare, promovând adaptabilitatea prin tehnologia AI, mai relatează sursa citată mai sus.

La nivel mondial, există și un top cu cele 40 de locuri de muncă în pericol de dispariție până în 2028, din cauza inteligenței artificiale. Giganții din domeniul IT au început deja să înlocuiască angajații.

Ce companii adoptă primele implementarea AI în structura organizațională

Profesorul de media digitală de la Universitatea Metropolitană din Toronto, Richard Lachman, a explicat pentru că această tranziție este firească pentru industria tech, deoarece companiile din acest sector sunt primele care adoptă pe scară largă inteligența artificială.

„Ei cred în tot acest entuziasm legat de inteligența artificială”, a declarat Lachman, adăugând că așteptările de la manageri au crescut semnificativ.

Locurile de muncă ale managerilor sunt transformate de inteligență artificială

Transformările din structurile organizaționale au dus la crearea unui nou tip de lider. Practic, managerii se transformă în „megamanageri”.

Potrivit unui studiu Gallup, citat de portalul sârb de știri, din ianuarie 2026, managerii supraveghează acum în medie 10,9 angajați, comparativ cu 12,1 angajați în 2024.

În plus, 97% dintre manageri au preluat sarcini operaționale suplimentare, care anterior nu le reveneau.

Firmele caută tot mai puțin angajați pentru funcția de manager

Platforma de angajări Indeed a raportat o scădere de 12,3% a anunțurilor pentru poziții de management intermediar în 2025, comparativ cu anul precedent.

Acest lucru reflectă o tendință clară: companiile reduc straturile de management și cer mai multă productivitate de la lideri.

Conceptul tradițional de manager este considerat „un model depășit”

Conform analistului HR și consultantului Josh Bersin, conceptul tradițional de manager, care doar superviza munca altora, își are rădăcinile în Revoluția Industrială.

„Muncitorii făceau treaba, iar managerii le spuneau ce să facă”, explică Bersin.

Totuși, acest model a început să fie abandonat de mai multe decenii, iar AI accelerează acum schimbările.

„Fiecare angajat are acum propriul agent de inteligență artificială. Uneori, AI poate ști mai multe decât managerul”, avertizează Bersin.

Pentru a supraviețui în funcția de manager în 2026, acesta subliniază că liderii trebuie să fie capabili să conducă proiecte noi, să participe direct la munca operațională și să dezvolte competențe solide în utilizarea instrumentelor bazate pe AI.

Ce spun managerii ale căror posturi nu au fost afectate de AI

Un manager de la Coinbase, care nu a fost afectat de recentele concedieri, a declarat că IA a schimbat deja semnificativ modul în care compania funcționează.
„Memorandumul lui Armstrong nu a adus nimic nou, deoarece așteptările de la manageri erau deja clare”, a spus acesta.
 
El atrage atenția asupra faptului că managerii trebuie să fie îngrijorați doar dacă nu știu cum să folosească inteligența artificială.
 
„Managerii ar trebui să fie îngrijorați doar dacă nu știu să folosească inteligența artificială sau dacă nu au idei bune. Atunci sunteți, practic, în necaz”, a mai spus el.

Schimbările aduse de AI nu vin totuși în toate sectoarele. Există și o listă cu 20 de locuri de muncă bine plătite și care nu pot fi înlocuite de inteligența artificială. Printre acestea se numără în special medicii veterinari și operatorii de reactoare nucleare.

