Ilie Bolojan a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în ședința PNL de după moțiunea de cenzură: „Am separat apele”

Ilie Bolojan spune ce s-a întâmplat la ședința PNL de după moțiunea de cenzură

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a detaliat joi, într-un mesaj publicat pe Facebook, decizia recentă a partidului de a încheia colaborarea cu PSD și de a intra în opoziție. Bolojan a mai precizat că această hotărâre reprezintă un moment de recâștigare a demnității pentru liberali, după o perioadă marcată de decizii controversate și compromisuri politice.

Cum s-a votat intrarea în opoziție a PNL

Într-o ședință desfășurată marți seară, conducerea PNL a votat în unanimitate să încheie colaborarea cu PSD și să intre în opoziție, după ce social-democrații au provocat căderea Guvernului.

„După o dezbatere cu replici și argumente, cine este pentru? 50 de colegi au ridicat mâna. Am văzut în ochii multora demnitatea recâștigată. Cine este împotrivă? Nicio mână ridicată. 4 nu au votat”, a declarat Ilie Bolojan.

Decizia, luată în cadrul Biroului de conducere al PNL, a fost motivată de necesitatea de a restabili încrederea electoratului în partid.

„PNL și-a recâștigat cu această decizie ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra: respectul de sine. E prima condiție să recâștigăm încrederea românilor”, a explicat liderul liberalilor.

Ilie Bolojan explică cum a început PNL colaborarea cu PSD

Bolojan a rememorat, de asemenea, momentul din 2021, când PNL, condus pe atunci de Florin Cîțu, a decis să formeze o coaliție cu PSD. Potrivit acestuia, decizia a fost luată în cercuri restrânse, iar votul din ședința de conducere a fost mai degrabă o simplă formalitate.

„Președintele de atunci al PNL, Florin Cîțu, după ce fusese ales pe un discurs anti-PSD, a supus votului formarea alianței cu PSD. Cine este pentru? Puțini ridică mâna, rușinați. Nu se numără voturile. Cine este împotrivă? Puțini ridică mâna.

Se numără aceste voturi. Deși majoritatea nu ridică mâna la nicio întrebare, Cîțu trage concluzia că diferența dintre cei prezenți și cei care au votat împotrivă înseamnă un vot pentru alianța cu PSD”, a explicat Bolojan.

Consecințele acelei decizii s-au resimțit puternic în partid, potrivit liderului liberal: „Apele s-au amestecat și s-au tulburat. Ceea ce a urmat și unde ne-au dus aceste decizii, la sfârșitul anului 2024, se știe. Ne-a trecut glonțul pe la ureche”, a mai spus Ilie Bolojan, în postarea de pe Facebook.

Marți, Guvernul Bolojan a picat după ce moțiunea de cenzură a trecut în Parlament cu 281 de voturi. Ilie Bolojan este acum premier interimar, până când partidele vor ajunge la un consens și președintele Nicușor Dan va numi un nou prim-ministru.

