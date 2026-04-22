De ce să ții cont când alegi nume de băieți

Alegerea numelui unui copil este una dintre primele decizii importante pe care un părinte le ia pentru el. În cazul unui băiat, numele este o parte esențială a identității sale, a modului în care este perceput de ceilalți și chiar a felului în care se percepe pe sine. De aceea, alegerea nu ar trebui să fie întâmplătoare sau făcută în grabă, ci rezultatul unei reflecții atente. Iată câteva criterii care pot fi luate în calcul atunci când alegi nume de băieți:

În primul rând, un criteriu important este semnificația numelui. Multe nume au origini istorice, religioase sau culturale și transmit anumite valori sau trăsături. De exemplu, unele sugerează curaj, înțelepciune sau noblețe. Alegând un nume cu o semnificație pozitivă, părinții transmit, simbolic, o dorință pentru viitorul copilului lor.

Un alt aspect esențial este sonoritatea. Numele este bine să fie ușor de pronunțat, armonios și să se potrivească bine cu numele de familie. De multe ori, părinții se lasă atrași de nume exotice sau foarte moderne, dar acestea pot crea dificultăți în viața de zi cu zi, fie prin pronunție, fie prin faptul că sunt ușor de stâlcit sau interpretat greșit.

De asemenea, este important contextul cultural și social. Un nume trebuie să fie potrivit mediului în care copilul va crește. Alegerea unui nume extrem de neobișnuit sau greu de integrat într-o anumită cultură poate atrage atenția în mod nedorit sau poate deveni o sursă de disconfort pentru copil. Originalitatea este valoroasă, dar ar trebui să fie temperată de realism și empatie față de experiențele viitoare ale copilului.

Un alt criteriu este modul în care va fi perceput în timp. Un nume ales pentru un bebeluș trebuie să se potrivească și unui adolescent, și unui adult. Unele nume pot suna drăgălaș în copilărie, dar pot deveni nepotrivite sau prea informale mai târziu. De aceea, este util ca părinții să își imagineze copilul în diferite etape ale vieții și să se întrebe dacă numele ales îl va reprezenta cu demnitate în toate aceste momente.

Nu în ultimul rând, există și dimensiunea personală și emoțională. Mulți părinți aleg nume care au o semnificație specială pentru familie, poate un nume moștenit, unul care amintește de o persoană dragă sau de un moment important. Această alegere poate crea o legătură afectivă puternică și poate oferi copilului un sentiment de continuitate și apartenență.

Cele mai apreciate nume de băieți în 2026

Și în 2026 există categoria numelor clasice și foarte populare, care rămân o alegere sigură indiferent de generație. Aceste nume sunt familiare, bine înrădăcinate și au trecut deja testul timpului. În această categorie intră nume precum:

Alexandru,

Andrei,

Mihai,

Matei,

Luca,

Ștefan,

Ioan, Ionuț,

David,

Gabriel,

Daniel,

Cristian,

Vlad,

Paul,

Radu,

Nicolae,

George

Florin.

O altă categorie tot mai vizibilă este cea a numelor moderne și internaționale. Acestea sunt alese mai ales de părinții care își doresc ca numele copilului să funcționeze bine și în afara granițelor țării. Trăim într-o lume în care mobilitatea este mare, iar un nume ușor de pronunțat în mai multe limbi devine un avantaj real. Exemple frecvente sunt:

Liam,

Noah,

Oliver,

Theo,

Theodore,

Lucas,

Elias,

Ezra,

Kai,

Aris,

Eric,

Denis,

Patrick,

Kevin,

Ryan,

Oscar,

Hugo

Adam.

Există apoi numele cu rezonanță puternică, uneori percepute ca fiind mai impunătoare. Acestea sunt alese de părinții care caută un nume cu greutate, care să inspire seriozitate și respect. Printre ele se numără:

Arthur,

Albert,

Edward, Eduard,

Emil,

Ernest,

Victor,

Sebastian,

Augustus,

Leonard,

Maximilian,

Valerian,

Tiberiu

Constantin

Nu trebuie ignorată nici categoria numelor românești, care încep să revină în preferințele părinților. După o perioadă în care numele internaționale au dominat, mulți simt nevoia de a se întoarce la rădăcini. Printre aceste nume se numără:

Bogdan,

Dragoș,

Rareș,

Codrin,

Călin,

Traian,

Doru,

Sorin,

Ilie,

Marian,

Viorel,

Costin,

Petru,

Tudor.

O tendință foarte vizibilă ]n 2026 este și preferința pentru nume scurte și puternice. Exemple frecvente sunt:

Leo,

Max,

Ian,

Eric,

Marc,

Raul,

Teo,

Dax,

Luca,

Noah

Zed.

Nume inedite de băieți în 2026, în funcție de literă

Numele inedite de băieți au câștigat tot mai mult teren, fiind percepute ca o formă de expresie a individualității copilului încă din primele clipe ale vieții. Părinții sunt tot mai atenți la modul în care un nume se aude rostit, cum se leagă de numele de familie și cum va fi perceput de ceilalți. Într-o societate în care multe nume sunt foarte frecvente, alegerea unui nume mai puțin întâlnit devine o modalitate prin care părinții își doresc ca propriul copil să aibă o identitate distinctă, un nume mai special.

Nume de băieți cu litera A

Adrian, Aidan, Aiden, Alan, Albert, Alec, Alessandro, Alex, Alexander, Alexis, Alfie, Alin, Alistair, Alvaro, Amadeo, Ambrose, Amos, Anders, Andrei, Andrew, Ansel, Anton, Antonio, Ares, Aris, Arlo, Aron, Arthur, Asher, August, Augustin, Aurel, Aurelian, Axel

Nume de băieți cu litera B

Bastian, Benedict, Benjamin, Bennett, Benno, Bernhard, Blake, Boris, Brandon, Bruno, Bryan, Byron

Nume de băieți cu litera C

Caius, Callum, Calvin, Casian, Caspian, Cedric, Cesar, Charles, Christian, Cillian, Claude, Claudiu, Clement, Colin, Conrad, Constantin, Cosimo, Cristian, Cyrus

Nume de băieți cu litera D

Damon, Daniel, Dario, Darius, David, Dax, Dean, Denis, Derek, Dominic, Dorian, Dylan

Nume de băieți cu litera E

Eden, Edgar, Edmund, Eduard, Edward, Edwin, Elias, Elian, Elijah, Elliot, Ellis, Elvin, Emanuel, Emil, Emilian, Enzo, Eric, Ernest, Ethan, Eugene, Evan, Ezra

Nume de băieți cu litera F

Fabian, Fabio, Felix, Ferdinand, Filip, Finn, Florian, Floris, Francis, Franco, Frederick

Nume de băieți cu litera G

Gabriel, Gael, Gareth, Gavin, George, Gerard, Gino, Giovanni, Gordon, Grayson, Gregor

Nume de băieți cu litera H

Harold, Harrison, Hector, Henrik, Henry, Hugo, Huxley

Nume de băieți cu litera I

Ian, Ibrahim, Idris, Ignatius, Iker, Ilian, Ilyas, Imran, Ioan, Iosua, Isaac, Isaiah, Isidor, Ivan

Nume de băieți cu litera J

Jacob, James, Jamie, Jan, Jared, Jasper, Javier, Jeremiah, Joel, Johann, Jonas, Jonathan, Jordan, Joseph, Joshua, Julian, Julius, Justus

Nume de băieți cu litera K

Kai, Kamil, Kaspian, Keiran, Keith, Kenan, Kenneth, Kian, Kilian, Kirill, Klaus, Konrad, Kristian

Nume de băieți cu litera L

Lars, Laurent, Laurențiu, Leandro, Leo, Leon, Leonard, Leonardo, Levi, Liam, Linus, Lionel, Liviu, Louis, Luca, Lucian, Lucius, Lukas

Nume de băieți cu litera M

Magnus, Marco, Marcus, Marius, Martin, Matei, Mathias, Matteo, Maxim, Maximilian, Milan, Milo, Mircea, Miro, Moise

Nume de băieți cu litera N

Natan, Nathaniel, Nectarie, Neo, Nestor, Nicholas, Nicolas, Niklas, Noah, Noel, Nolan, Norbert

Nume de băieți cu litera O

Octavian, Oliver, Olivier, Omar, Orion, Oscar, Owen

Nume de băieți cu litera P

Pablo, Patrick, Paul, Pavel, Peter, Philip, Philippe

Nume de băieți cu litera R

Rafael, Raffael, Radu, Raian, Raul, Remus, Rene, Rian, Richard, Robert, Robin, Roman, Romeo, Ruben, Rupert, Ryan

Nume de băieți cu litera S

Sacha, Samuel, Sebastian, Serafim, Seth, Silas, Silviu, Simeon, Simon, Soren, Stefan, Sven

Nume de băieți cu litera T

Tadeo, Tadeu, Teo, Teodor, Theodore, Theo, Thomas, Timon, Tobias, Tristan, Tudor, Tyler

Nume de băieți cu litera U

Ulise, Ulpian, Uri

Nume de băieți cu litera V

Valentin, Valerian, Victor, Vincent, Victorien, Viggo, Viktor, Vladimir

Nume de băieți cu litera X

Xander, Xavier

Nume de băieți cu litera Z

Zachary, Zane, Zeno, Zion

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE