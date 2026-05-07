Dar stai așa, că liderilor PSD și PNL, Grindeanu și Bolojan, nu le pasă de impactul crizei politice pe care au declanșat-o pe 20.04.2026! Nu, ei au alte priorități! Grindeanu să-i demonstreze lui Bolojan ce majoritate există în Parlament contra lui. Iar Bolojan să arunce în aer stabilitatea cursului de schimb și a prețurilor mărfurilor pe care le plătim noi toți, prețul creditelor doar ca să-și mobileze un electorat de peste 25-30% la următoarele alegeri.

Dar stai, parcă alegerile parlamentare sunt abia în decembrie 2028! Președintele Nicușor Dan a exlus alegeri anticipate (el nu poate fi obligat de Bolojan și Grindeanu să dizolve Parlamentul nici dacă pică la vot 15 propuneri de prim-ministru, ceea ce oricum nu va fi cazul).

Aseară, la Observatorul Antenei 1, Bolojan părea că ambiția lui este doar să demonstreze că responsabilitatea crizei este la PSD. Pentru că au strâns acea majoritate zdrobitoare contra lui Bolojan de 281 de voturi în Parlament, cică ar fi responsabilitatea PSD să propună o soluție.

Bolojan a demonstrat deja de mai multe ori că nu pricepe Constituția României. Acum, principala responsabilitate în situația creată este la Președintele României, care trebuie să cheme de îndată partidele parlamentare la consultări și apoi să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru. Apoi acesta trebuie, în termen de 10 zile de la desemnare, să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului. Iar acolo majoritatea se testează / se confirmă la vot.

Știu că nu e bine să zici de rău de vreun Mesia, fie că el e Georgescu sau Bolojan. Dar, totuși, dincolo de entuziasmul de moment al unei bule sau alteia, majoritatea românilor au bun simț și nu pot fi prostiți la infinit de aparate de propagandă, oricât ar fi ele de sofisticate. Cu toții vedem concret, în fiecare zi, cât ne costă această criză politică.

Îndârjirea lui Bolojan de a rămâne în funcția de prim-ministru după ce a primit un vot de neîncredere atât de copleșitor în Parlament (mult peste minimul necesar de 233 voturi pentru a fi demis) ne costă enorm de mult pe noi toți. În democrațiile din Uniunea Europeană, când un prim-ministru reușeste contra-performanța de a avea un asemenea vot de neîncredere în Parlament, pleacă din funcție. Doar în România el stă acolo ca să adânceasă sărăcia românilor și să-și bată joc de sacrificiile noastre din ultimul an.

OK, înțelegem, nici măcar nu mai trebuie organizate alegeri în 2028-2030, ci Bolojan poate fi declarat deja câștigător pe baza sondajelor din aceste zile. DAR, se poate să încetați să ne băgați mâinile adânc în buzunare, domnilor Bolojan și Grindeanu?

La ultimele alegeri parlamentare din 1.12.2024, peste 81% din românii cu drept de vot NU au votat PSD + PNL. Oare la următoarele alegeri ce performanță vor reuși aceși sabotori ai economiei naționale, mai bine sau mai rău decât predecesorii Nicu și Marcel?

