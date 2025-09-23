Tensiuni majore în ediția din 22 septembrie 2025 a emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor. Joseph și Anda Adam i-au surprins pe telespectatori și pe ceilalți concurenți cu un anunț neașteptat: cei doi iau în calcul să abandoneze competiția, după ce au trecut prin momente dificile pe traseu.

Situația tensionată a apărut atunci când cuplul a descoperit că Emil Rengle și Alejandro Fernandez se opriseră la stația unde credeau că aveau rezervare. Cu ghiozdanele deja lăsate acolo, Anda și Joseph Adam au fost convinși că a avut loc o nouă neînțelegere de comunicare. Dezamăgiți și vizibil demoralizați, au luat în considerare retragerea din cursă.

„Dar nu e corect, eu nu mai fac!” a strigat cântăreața când i-a văzut pe cei doi la fața locului.

Presiunea acumulată și oboseala și-au spus cuvântul. În timp ce Anda Adam încerca să-l grăbească pe soțul ei, Joseph i-a răspuns că nu are rost să se agite, fiind convinși că nu mai pot recupera terenul pierdut.

„Eu sunt cel mai mare nume din această emisiune și ca like-uri și ca vizualizări. Am 4 milioane de urmăritori, sunt un nume foarte mare în țara asta, eu nu vreau să ies terfelită”, a spus Anda Adam.

Anda Adam și-a dorit să plece de la Asia Express 2025

Ulterior, Anda Adam a subliniat că nu își dorește să iasă din competiție într-un mod rușinos, în timp ce Joseph a fost la fel de sincer, explicând motivele descurajării sale.

„Ne-am enervat, am scos lavaliera, am vrut să fie chiar stop joc. Am vrut să abandonăm. Am luat-o la pas și nu am mai căutat o cazare cum era jocul, efectiv am căutat o scăpare, un hotel unde să ne cazăm și să ne vedem și noi de treaba noastră”, a spus Joseph.

Ulterior, Anda Adam a spus la testimoniale: „Atât a fost Asia Express pentru noi. Vă mulțumim. A fost foarte mișto experiența dar se pare că noi nu prea înțelegem cum trebuie jucate jocurile astea și nu vrem să o dăm în penibil”.

