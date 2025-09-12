Joseph Adam, cunoscut și sub numele Joseph Eudor, este soțul cântăreței Anda Adam și unul dintre concurenții de la „Asia Express – Drumul Eroilor”. Născut la Paris și stabilit ulterior în România, Joseph a locuit anterior în Elveția și Franța și are o fiică dintr-o căsătorie anterioară. După căsătoria cu Anda, a ales să preia numele de familie al artistei, devenind Joseph Adam.

Cei doi s-au cunoscut într-un mod inedit, la un hotel de la munte, fiecare fiind însoțit de copilul său. Conexiunea dintre ei a evoluat rapid într-o relație serioasă, marcată de gesturi romantice și surprize plăcute, consolidând o familie unită.

Cu ce se ocupă Joseph Adam

Pe plan profesional, Joseph Adam este un om de afaceri cu experiență în domeniul bancar privat în Elveția. În plus, este pasionat de fitness și modă, domenii pe care le promovează activ pe rețelele sociale, inspirându-și urmăritorii să adopte un stil de viață sănătos și să acorde atenție esteticii personale.

Legătura lor a fost consolidată și prin colaborări profesionale, inclusiv participarea ambilor la filmările pentru „Miami Bici 2”, oferindu-le oportunitatea de a lucra împreună și pe plan artistic. Implicarea lui Joseph în proiecte diverse, de la banking la cinematografie și lifestyle, arată versatilitatea și dorința sa de a explora noi oportunități.

În noul sezon „Asia Express”, Joseph a pornit alături de Anda Adam într-o aventură plină de provocări, continuând să fie alături de partenera sa atât în competiție, cât și în viața de zi cu zi.

