Andra a acordat un interviu pentru Viva.ro în care a povestit dacă a trecut sau nu prin depresie postnatală. „Din păcate, știu ce spun statisticile și mi se pare că nu ar trebui să ocolim subiectul, dimpotrivă. Cu cât vorbim mai mult despre aceste probleme, cu atât vor primi ajutor mai multe persoane. Eu nu am suferit de depresie postnatală și am avut și norocul să am o familie foarte atentă la nevoile mele, la emoțiile mele în perioadele de după nașteri, când și oboseala se acumulase.

Cred că e important ca în perioada postnatală să nu te prefaci că totul e ca înainte, să ascunzi ce simți pentru că asta adâncește suferința, sentimentul de singurătate. E important să vorbești cu persoanele iubite despre oboseală, îndoială, panică, iar dacă nu găsești pe cineva să te asculte, să te țină în brațe când plângi, atunci poți vorbi cu un specialist. Numai un psiholog e în măsură să dea sfaturi” , a povestit Andra, pentru viva.ro.

