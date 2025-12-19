Bianca și-a exprimat dorința de divorț, în timp ce Cornel Păsat este hotărât să mai ofere o șansă căsniciei lor. Instructorul de dans a reușit să o convingă prima dată pe Bianca să revină acasă, însă, potrivit spuselor sale, împăcarea nu mai pare posibilă din perspectiva soției.

Într-un interviu pentru CANCAN.RO, Cornel Păsat a vorbit despre momentele dificile prin care trece, recunoscând că finalul anului l-a prins într-una dintre cele mai grele perioade sentimentale din ultimele două decenii.

„Ea deja și-a luat decizia, a plecat de acasă din nou. S-a dus la o prietenă și de la 1 ianuarie se va muta cu chirie. Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Momentan nu ajungem la o înțelegere amiabilă și tocmai de aceea divorțul nu este încă pronunțat. Cred că într-un final vom ajunge în instanță pentru că fiecare vrem lucruri diferite, aici mă refer la pretențiile ei asupra proprietății mele, e vorba de pretențiile mele asupra numelui, sunt mai multe lucruri.

Eu vreau ca ea să păstreze numele în anumite condiții negociabile. Totul e negociabil, doar că ea e foarte încăpățânată și vrea să fie numai ca ea și nu se poate așa. Proprietatea este a mea, exclusiv a mea, este dobândită înainte de căsătorie. Eu vreau să o despăgubesc pe ea cumva, vreau să îi dau niște bani și o să-i dau, dar în anumite condiții și nu sumele despre care vorbește ea. Nu mi se pare corect”, a declarat Cornel Păsat.

Divorțul pare iminent

Din păcate pentru el, Bianca refuză orice formă de împăcare, iar divorțul pare iminent. Relația lor se complică și din cauza copilului, Dryas, în vârstă de 7 ani, fiindcă cei doi nu au ajuns la un acord privind modul în care va fi gestionată custodia și timpul petrecut cu acesta.

„Eu cred că o perioadă de liniște între noi doi, o lună, două să nu mai avem contact, ar ajuta. Ne-ar face pe amândoi să ne stabilizăm un pic și să ne gândim mai serios la ce facem. Momentan suntem ca două săbii ascuțite în aceeași teacă și nu mai avem loc. Eu cred că dacă ne dăm un timp am putea negocia divorțul sau poate o împăcare, cine știe, dar după o perioadă. Dacă mergem la notar și facem pasul cum vrea ea, sau și mai rău, în instanță, va fi ireversibilă împăcarea”, a spus instructorul de dans.

Bianca nu acceptă ajutorul lui Cornel Păsat. „Nu știu dacă și-a găsit, dar i-am propus să o ajut să găsească chirie cât mai aproape de școală, să ducă băiatul la școală. A zis că nu are nevoie, că se descurcă singură. Ea vrea să rupă cu totul, că ea vrea să fie singură și vrea să fie independentă. Copilul este la Târgoviște, la bunici, e ok cel mic. E în vacanță, se distrează la bunici, sunt și verișorii lui acolo, deci e bine”, a declarat instructorul de dans.

Cornel Păsat se simte frustrat că îi este limitat dreptul de a fi alături de fiul său

În plus, apropierea sărbătorilor accentuează tensiunile între cei doi, Cornel simțindu-se frustrat că îi este limitat dreptul de a fi alături de fiul său în momente importante. În ciuda eforturilor sale, ruptura dintre Bianca și Cornel se adâncește, iar viitorul familiei lor rămâne incert.

„De sărbători nu știu ce o să facem pentru că ea nu este de acord să iau copilul la București ca să facă sărbătorile o zi și cu familia mea. Ea vrea să mă duc eu acolo la Târgoviște, eventual să mă cazez la un hotel și să mă plimb cu cel mic prin parc. Eu nu pot să îmi car toată familia la Târgoviște. Vreau să stea și cu bunica lui, cu unchii lui și mătușile lui de la București, măcar pentru o zi de Crăciun. Mi se pare de bun simț, măcar atât. De Revelion înțeleg, nu e problemă, dar de Crăciun chiar e important să stam cu familiile. Eu nu mi-am luat nici de Revelion ceva, nici nu mi-a stat capul la ceva. Finalul anului îl fac singur, nici nu știu ce fac, nu am planuri”, a mai spus Cornel Păsat pentru sursa mai sus-menționată.

