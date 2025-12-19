Plata cu ora pentru profesori, sub nivelul așteptat

Plata cu ora pentru profesori ar putea crește temporar cu 50%, conform discuțiilor dintre ministrul Daniel David și premierul Ilie Bolojan. Măsura vizează îmbunătățirea situației până la implementarea noii legi a salarizării.

Întrebat dacă suma de 22 de lei pe oră este „umilitoare” pentru un cadru didactic, în contextul în care o bonă este plătită cu 40-50 de lei pe oră, ministrul Educației a precizat: „Nu mi se pare corect. Dacă mă întrebați, nu mi se pare corect. Doar că ce vreau să spun este să punem datele într-un context corect”.

Daniel David a explicat că 22 de lei pe oră reprezintă pragul minim din sistem, aplicabil unui profesor debutant, fără vechime și fără grade didactice. În schimb, valoarea medie a plății cu ora ar fi „în jur de 38 spre 40 de lei”.

Plata cu ora nu trebuie să fie o soluție structurală

Ministrul Educației a subliniat că miza principală trebuie să fie salariul de bază al profesorilor, nu plata cu ora.

„Salariul de start trebuie să fie salariul mediu brut pe economie. Acolo trebuie să fie bătălia. Și de acolo, după aceea, în funcție de vechime, în funcție de gradele didactice, să crească”.

Daniel David a atras atenția că plata cu ora ar trebui să fie o situație excepțională și ocazională, nu o sursă permanentă de venit: „Nu e sănătos într-un astfel de sistem”.

Din cauza salariilor mici, aproximativ 30.000 de norme sunt acoperite prin plata cu ora, ceea ce a generat dependență de această formă de remunerare.

Creștere temporară de 50% pentru plata cu ora

Daniel David a anunțat că a discutat cu premierul pentru o majorare temporară a plății cu ora, menită să o facă „mai atractivă” până la reforma salarială: „Cred că o creștere cu 50% temporar, până când reușim să modificăm ce trebuie să modificăm, ar fi mai atractiv”.

Întrebat dacă există șanse ca noul buget pe 2026 să includă aceste creșteri, ministrul a precizat că acestea sunt „reale” și ar putea fi aplicate etapizat.

„Fie și în trepte. Adică o parte de la începutul anului, o parte poate de la începutul anului școlar. Și n-am văzut o reticență din partea premierului când am pomenit acest lucru”.

Impactul schimbării legii asupra veniturilor profesorilor

Până în septembrie 2025, un profesor cu grad didactic II și vechime între 20 și 25 de ani, cu salariu de bază brut de 5.854 de lei, primea aproximativ 81,30 lei brut pe oră, echivalent a circa 47 de lei net pe oră.

De la 1 septembrie 2025, același salariu este raportat la numărul mediu lunar de ore lucrătoare (aproximativ 165-168 de ore), ceea ce a dus la un tarif de 34,85 lei brut și 20-22 de lei net pe oră. Practic, valoarea unei ore suplimentare s-a înjumătățit, afectând majoritatea profesorilor.

Daniel David a afirmat că modificarea plății cu ora și bursele pentru studenți sunt primele măsuri care trebuie corectate în sistemul de învățământ.

Comentarii (4)
balcar59 20.12.2025, 11:39

Soluția clara e sa pleci!

AntoG 20.12.2025, 18:02

Până vor găsi soluții de majorare pentru plata cu ora, începând din ianuarie, se elimina norma de hrana pentru profesorii cu salarii considerate mari! Deja de doi ani ni s-au eliminat voucherele de vacanta! Probabil, din banii tăiați de la cei mulți vor majora puțin plata câtorva ore! Mulțumim din inima pentru că vă gândiți la noi!

euueeuue 20.12.2025, 18:11

Abia acum i-a venit ideea? S-a tot vorbit in spatiul public despre mizerabilele venituri (salariu, plata cu ora, eliminari de sporuri, care oricum erau mici si putine etc) ale profesorilor. Din iunie se tot discuta, dar acest psiholog (??) abia acum a auzit, abia acum a aflat ca bonele si lucratorii fara studii superioare din toate domeniile sunt platiti mai bine decat profesorii?! Abia acum intelege (daca intelege)?? Incompetenta si aroganta acestui ministru al educatiei depasesc orice limite ale ratiunii si ale bunului simt. Este mai habarnist decat L Deca si este hotarat (in mod vizibil) sa distruga invatamantul preuniversitar. Toate masurile luate de daniel david pana acum duc spre acest rezultat. DEMISIA, daniel david! Taierile bezmetice din educatie si de la pensionari au fost singurele (suficiente!?) pentru a salva bugetul, nu-i asa?? Niciun alt \"pachet\" nu s-a mai pus in aplicare! Demisia, daniel david!

Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare" 
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare" 
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun"
Știri România 12:30
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun"
Cât a ajuns să plătească Saveta Bogdan la curent, după ce a folosit un radiator electric pentru a se încălzi în casa din Capitală. „În acest moment nu am bani"
Stiri Mondene 13:00
Cât a ajuns să plătească Saveta Bogdan la curent, după ce a folosit un radiator electric pentru a se încălzi în casa din Capitală. „În acest moment nu am bani"
Imagini cu vila în care Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu sunt cazate în Republica Dominicană. Vor prezenta „Survivor – Povești din junglă"
Stiri Mondene 12:36
Imagini cu vila în care Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu sunt cazate în Republica Dominicană. Vor prezenta „Survivor – Povești din junglă"
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice"
LiveText
Politică 13:25
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice"
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Politică 11:28
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare – sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
