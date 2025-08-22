Ieri, la Judecătoria Buftea, Andra și Cătălin Măruță au luat parte la procesul pe care l-au intentat împotriva agresorului lor. În final, a fost emis un ordin valabil timp de 12 luni, prin care i se interzice acestuia să se apropie de familia Măruță. Respectarea deciziei va fi supravegheată printr-o brățară electronică.

Cererea a venit după ce ordinul provizoriu emis de polițiștii din Ilfov împotriva bărbatului de 56 de ani a expirat. Noul act judecătoresc îl obligă să păstreze o distanță de cel puțin 200 de metri față de soții Măruță și de apropiații lor.

Agresorul a mers acasă la părinții Andrei

Andra a subliniat în fața instanței că situația a devenit periculoasă pentru familia sa: „Apreciez foarte tare admirația fanilor, pentru că noi, artiștii, din asta trăim, din aplauzele lor, dar când devine obsesie e periculos pentru familia noastră. Iar familia noastră este prioritatea noastră. Omul a venit, i s-a spus frumos «Nu mai veni», dar dacă tot a insistat, am ajuns în situația asta”.

Soții Măruță au povestit pentru Știrile Pro TV că bărbatul i-ar hărțui încă din luna ianuarie și că a ajuns chiar și la locuința părinților artistei. În momentul în care i s-a cerut să renunțe la astfel de gesturi, individul a început să lanseze amenințări.

Cătălin Măruță a explicat: „Sunt obsesii pe care el le are față de Andra, faptul că el vrea să o salveze, nu știu de cine, el a salvat-o și pe Celine Dion în postările pe care le-a pus pe rețelele lui de socializare. Spune că face asta pur și simplu din dragoste pentru Andra să o protejeze să fie alături de ea. A pătruns în curte, în spatele casei. Violența și-a exprimat-o pe rețelele de socializare”.

Agresorul nu a fost prezent la proces, avocata da

Deși a fost citat, bărbatul nu s-a prezentat la proces, transmițând prin avocat că ar fi ajuns la instanță cu o zi mai devreme, „din greșeală”. Avocata sa le-a cerut judecătorilor nu doar să admită ordinul de protecție solicitat de Andra și Cătălin Măruță, ci și să dispună internarea clientului ei într-un spital, pentru o evaluare psihiatrică.

În sala de judecată, cei doi soți au insistat ca ordinul să-i protejeze nu doar pe ei, ci și pe copiii și părinții lor. Totodată, au cerut expres ca măsura să fie pusă în aplicare printr-o brățară electronică de supraveghere, pentru a preveni orice apropiere a bărbatului de familie sau de locurile unde își desfășoară activitatea zilnică.

Între timp, polițiștii din Ilfov continuă cercetările în dosarul penal deschis pentru amenințările cu moartea lansate de suspect.

