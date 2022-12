„Din punctul meu de vedere, cel mai frumos Crăciun este cel în familie. Să am masa plină…îmi place la maximum”, a mărturisit Andreea Antonescu, pe Instagram.

„Ne-am culcat foarte târziu aseară, pentru că Sienna a vrut să îl aștepte pe Moș Crăciun. A vrut să îl prindă măcar de data asta și nici de data asta nu am reușit să îl prindem.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

S-a trezit prima (…) Sienna avea ceva dubii legate de Moș Crăciun, dacă există sau nu și acum avem în continuare dubii, cum am fost cu toții aici și cu toate astea, a primit cadouri pe care le găsea doar în America și pe care și le dorea foarte mult”, a mai spus artista, pe Instagram.

Fata cea mare a artistei a sosit din America

La o zi după ce a adus-o pe lume pe micuță, Andreea Antonescu a avut parte de o surpriză colosală în spital. Marți, artista a fost vizitată de fiica sa, Sienna, din căsnicia cu Traian Spak, dar și de mama sa. Șocul a fost atât de mare pentru vedetă, încât tensiunea i-a crescut instant.

Recomandări Cum comentează Ucraina atacul de la o bază aeriană rusă, aflată la 500 km de granițele sale. Moscova a anunțat că trei oameni au murit „în urma doborârii unei drone ucrainene”

Andreea Antonescu știa că fata ei cea mare este în Statele Unite ale Americii, acolo unde a ales să se mute pentru o perioadă cu bunica sa. Sienna și-a dorit să studieze la o școală din Los Angeles, astfel că mama ei a fost de acord cu dorința copilei.

Andreea Antonescu nu a bănuit nicio clipă că fiica ei s-a întors în secret în România pentru a fi alături de ea. Artista a povestit pe contul de Instagram că s-a bucurat enorm să o vadă pe Sienna, dar și pe mama sa.

„Gata, s-a terminat cu emoțiile! Am născut o fetiță de nota 10, este o superbitate, este atât de drăgălașă și atât de cuminte. Și este perfectă. Mai am o fetiță perfectă. Mulțumesc lui Dumnezeu! Nu știu ce am făcut bine în viața asta de am primit așa copii. Cea mai mare fericire, cea mai mare bucurie! Și voi, părinții, mă înțelegeți.

Nu există lucruri mai importante și mai frumoase. Mă simt foarte bine, astăzi m-am și dat jos din pat. Sunt super fericită, foarte încântată. Vă las o poză ca să înțelegeți o mega surpriză, pe care nu am intuit-o o secundă în viața mea. Am trecut prin niște emoții foarte mari. Am avut parte de o surpriză pe care nu am bănuit-o. Vă arăt ce a determinat să-mi crească tensiunea la 18”, a povestit Andreea pe Instagram.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Șocul trăit de un gălățean în Italia, când s-a întors la locuință. Era 2 noaptea: "Ea s-a întors zâmbind. Eu m-am speriat, m-am jenat"

Playtech.ro Putin a recunoscut că e ÎNFRÂNT! Renunţă la război, vrea PACE. Liderul rus a uimit pe toată lumea

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a ales de el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de eur

Observatornews.ro Ultimele clipe din viața Lisei, cunoscutul travestit din Iași care a murit în incendiu. Patul a luat foc, după ce pisica a dărâmat candela

Știrileprotv.ro Drone din Coreea de Nord au trecut granița în Coreea de Sud. S-au tras focuri de avertisment

FANATIK.RO Cât timp poți să păstrezi la frigider salata de boeuf, toba sau piftia. Foarte mulți români comit această greșeală

Orangesport.ro ALERTĂ | Gigi Becali a confirmat că nu mai este proprietarul palatului din Aleea Alexandru. Cui îi aparţine acum clădirea

HOROSCOP Horoscop 26 decembrie 2022. Capricornii au în față o zi neașteptat de dificilă, mai ales din cauză că va crea un contrast între dorințe și nevoi