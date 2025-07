Andreea Bălan, cele mai noi detalii despre nunta cu Victor Cornea: „Am stabilit când facem. Avem data, avem locația”

Într-o apariție la emisiunea „Summer Star”, difuzată pe Antena Stars și AntenaPLAY de luni până duminică de la ora 13.00 până la ora 18.00, vedeta a oferit detalii noi despre frumosul eveniment.

Andreea Bălan nu a pus presiune pe Victor Cornea

Andreea Bălan a fost cerută în căsătorie de celebrul sportiv chiar în avion, iar emoțiile au fost la cote maxime. Invitată în show-ul pe care îl moderează Andrei Ștefănescu și Andreea Frățilă, cântăreața le-a dezvăluit celor doi că nu se aștepta ca logodna să vină așa de repede, însă Victor Cornea își dorește stabilitate prin prisma întemeierii unei familii.

„Nu mă așteptam. Am fost total surprinsă. El, fiind mai tânăr ca mine, m-am gândit că mai are nevoie de timp. Credeam că o să se întâmple peste câțiva ani. Nu există presiune sau vreo dorință spusă din partea mea. El și-a dorit foarte mult! Vrea o familie, stabilitate și o iubire trainică pentru totdeauna. Deși la 31 de ani nu te gândești că poate vrei să te căsătorești, el vrea această stabilitate, pentru că este plecat de mic de acasă și un sportiv de performanță întotdeauna va căuta echilibru”, a spus Andreea Bălan.

Cei doi îndrăgostiți au ales data și locația pentru nuntă

Vedeta și sportivul au hotărât că nunta va avea loc anul viitor, în 2026, ba chiar au ales data și locația, chiar dacă nu vor să dezvăluie public ziua și locul. Totuși, până la fericitul eveniment, Andreea Bălan o să organizeze pentru fani un spectacol grandios, ținut chiar la Sala Palatului.

„Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem. Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm. Mai întâi e Sala Palatului, iar apoi nunta”, a adăugat artista.

Mai mult decât atât, Andreea Bălan a punctat că familia este completă. Fiicele sale îl adoră pe Victor Cornea, iar sportivul, la rândul său, are un băiat: „Nu ne mai dorim copii niciunul! El nu își dorește. Are deja un băiețel, are 12 ani, are toată cariera înainte. Eu știu ce presupune, dar și el, cumva! Nu ne dorim”.

În show-ul live, Andreea Bălan a primit premiul de „Starul zilei” de la Andrei Ștefănescu și Andreea Frățilă.

