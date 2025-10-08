În luna iulie 2025, Andreea Ibacka și soțul ei, Cabral, au fost implicați într-un grav accident rutier în București. Cei doi se aflau pe motocicletă când un șofer care a schimbat banda fără să se asigure a lovit motocicleta lor. Impactul a fost atât de puternic, încât Andreea a fost aruncată pe asfalt la câțiva metri distanță, suferind mai multe leziuni, și a fost transportată de urgență la Spitalul Floreasca. Cabral a scăpat nevătămat.

La aproape trei luni de la incident, Andreea Ibacka continuă procesul de recuperare fizică și emoțională. Vedeta a dezvăluit că încă resimte dureri la coaste și urmează ședințe de kinetoterapie și fizioterapie pentru a-și recăpăta mobilitatea mâinii stângi.

„Deşi încă mă dor coastele şi fac recuperare pentru mâna stângă – n-aveam timp nici să respir, dar pentru așa prioritate, cotul rupt… mi-am mai găsit 2-3 ore pe zi, fac fizioterapie și kinetoterapie –, sunt liniștită la gândul că mi-am recăpătat mobilitatea în foarte mare proporție.

Slavă Domnului că nu a fost mai rău! Având în vedere că am zburat 4-5 metri de la locul accidentului și am căzut pe asfalt… urmările puteau fi mult mai grave. Se pare că am aterizat binișor, instinctiv m-am rostogolit la impactul cu solul, ceea ce a diminuat viteza cu care am fost aruncată de pe motor”, explică Andreea Ibacka.

Andreea Ibacka nu s-a mai urcat pe motocicletă după accident

Din cauza șocului și sperieturii, actrița a precizat că nu s-a mai urcat pe motocicletă de la accident și că experiența a lăsat urme adânci din punct de vedere emoțional. Procesul de recuperare continuă, iar Andreea își ia toate măsurile pentru a reveni la normalitate, pas cu pas.

„Și acum retrăiesc în slow motion momentul impactului cu mașina care ne-a tăiat calea. A urmat saltul meu peste Cabral, peste motor, peste mașina perpendiculară pe șosea. A fost scurt, dar nu știu cum se face că am avut timp de multe gânduri.

Cele mai importante, legate de copiii mei, credeam inițial că n-o să-i mai văd. Sigur că am realizat mai mult ca oricând că se poate întâmpla ceva catastrofal la o simplă plimbare de 30 minute prin oraș, chiar dacă mergi regulamentar. Nu m-am mai urcat pe motor de atunci.”, a mai spus soția lui Cabral pentru Viva.ro.

