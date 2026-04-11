Anisia Gafton este însărcinată. Anunțul făcut de actriță: „Nu, nu suntem deloc speriați”

Actrița a împărtășit vestea cea mare cu fanii săi într-un mod emoționant, publicând prima ecografie a bebelușului. Imaginea a stârnit imediat reacții din partea urmăritorilor, care au felicitat cuplul și i-au transmis mesaje de susținere și urări de bine.

Deși pentru mulți o astfel de veste poate veni la pachet cu emoții și temeri, Anisia Gafton a mărturisit că atât ea, cât și logodnicul ei, au primit această etapă cu entuziasm și bucurie. Cei doi nu au dezvăluit încă sexul copilului, preferând să păstreze misterul pentru moment.

„Nu, nu suntem deloc speriați! + 1 Loading… Dacă de Paște am vrut un ou mare și frumos, se pare ca eu am devenit un ou Kinder! Sărbători fericite!”, au scris Anisia Gafton și iubitul ei, Florin Serghei, pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Anisia Gafton și Florin Serghei sunt împreună din 2017

Relația dintre Anisia Gafton și Florin Serghei durează de aproape un deceniu. Cei doi sunt împreună din 2017, iar în urmă cu doi ani au făcut pasul următor, logodindu-se.

Povestea lor a început într-un mod neașteptat: s-au cunoscut într-un context profesional, când Florin Serghei căuta un partener pentru stand-up. La început, lucrurile nu păreau să ducă spre o relație, însă, pe parcurs, au descoperit că au mult mai multe în comun decât credeau.

„Și el căuta un partener pentru stand-up, că erai în Iași și nu știai ce să faci foarte multe și trebuia să vii la București, să îți dezvolți materialul și așa am început. (…) Noi suntem un cuplu în viața reală. Deci, prima dată, omul era super profi, nu vorbeam de gagici cu care să se combine el, era foarte profi el”, declara Anisia Gafton, în podcastul lui Radu Țibulcă.

Un nou capitol în viața lor

Acum, după ani de relație și momente trăite împreună, cei doi se pregătesc să își extindă familia. Sarcina marchează începutul unui nou capitol, plin de emoții, provocări și bucurii.

Fanii continuă să le fie alături și așteaptă cu nerăbdare noi detalii despre această perioadă specială din viața artistei. Pentru Anisia Gafton și Florin Serghei, viitorul se anunță mai frumos ca niciodată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE