Adelina Pestrițu și-a găsit fericirea lângă Virgil Șteblea în urmă cu 7 ani, iar de atunci sunt de nedespărțit. Cei doi au împreună o fetiță, pe Zenaida Maria, care în luna august va împlini 5 ani.

Pe contul său de Instagram, Adelina Pestrițu a transmis un mesaj emoționant și a publicat imagini din ziua în care ea și Virgil Șteblea s-au căsătorit. Au trecut 4 ani de când au spus DA în fața lui Dumnezeu, iar iubirea lor este mai puternică pe zi ce trece.

„20.07.2019

Aproape 7 ani de relație, dar astăzi 4 de când am spus DA în fața lui Dumnezeu.

Nu am primit un manual de instrucțiuni pentru asta, dar am învățat în toți acești ani că iubirea e ghidul care îți arată întotdeauna drumul cel bun.

Nu e vorba despre cum să trăiești în perfecțiune. Nimeni nu va reuși asta vreodată.

E despre lucruri simple care devin neprețuite. Emoții care te fac să te simți apreciat și suficient. E despre bucuria de a te trezi zi de zi lângă cei dragi știind că atunci când ai mai mare nevoie, ei sunt acolo și te iubesc necondiționat. E despre familie! Atât!

Virgil, știi tu ce simt pentru tine, n-ai nevoie de declarații siropoase pe net ?? ?

? To be continued…”

Ce spune Adelina Pestrițu despre al doilea copil

După apariția Adelinei Pestrițu la nunta lui Smiley cu Gina Pistol s-a zvonit că fosta prezentatoare ar fi însărcinată a doua oară. Rochia purtată de vedetă era foarte mulată, astfel că în una dintre fotografii pare că are burtică, motiv pentru care fanii s-au grăbit să creadă că aceasta va deveni mamă pentru a doua oară.

Prezentă la un eveniment monden din Capitală, Adelina Pestrițu a mărturisit că își mai dorește copii, însă nu este însărcinată acum.

„Noi ne gândim, într-adevăr, la al doilea copil, dar nu știm dacă va fi băiețel sau fetiță. Dacă Dumnezeu ne va da și un al doilea copil, noi de-abia îl așteptăm! Acum rămâne de văzut ce va fi!”, a mărturisit Adelina Pestrițu pentru Click!.

Vedeta vorbește cu multă dragoste despre fiica ei, care luna viitoare va împlini 5 ani și i se va pregăti o super petrecere. „E foarte cuminte Zeni și e la grădiniță acum. Un copil foarte vesel, are o grămadă de prieteni. Urmează ziua ei pe 3 august și va trebui să-i facem o megapetrecere”, a mai spus Adelina pentru sursa mai sus-menționată.

La un moment dat, influencerița a decis să nu o mai expună atât de mult pe cea mică în mediul online, deși ea era activă zi de zi, ținându-și fanii la curent cu tot ceea ce făcea.

„Nu pot să spun că acum o să o postez foarte des. Mai răruț că este mai drăguț, vorba clasică. Dar cred că, din când în când, este frumos să o mai vadă și cei din comunitatea mea pentru că primeam mii de mesaje, fără niciun fel de exagerare. Mulți mi-au zis: «Ți-am dat follow ca să văd copilul acela frumos, de ce nu îl mai postezi?». Tocmai pentru că atunci am simțit să luăm așa o pauză de la rețelele de socializare, simțeam încărcătura negativă, simțeam nevoia să o țin departe, să o protejez”, a declarat vedeta, potrivit Ego.ro.

