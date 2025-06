Anunțul făcut de Iulia Vântur despre nunta cu Salman Khan. A răspuns la întrebarea care stă pe buzele tuturor

După o perioadă petrecută în India, urmată de un succes în Germania, unde a urcat pe scenă și a primit un premiu muzical important, Iulia Vântur s-a întors acasă, la București. Vedeta, care a decis să revină pentru a-și vizita părinții, prietenii și a onora câteva proiecte locale, a participat recent la un eveniment special organizat cu ocazia zilei de naștere a unei bune prietene.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Radiantă, elegantă și într-o formă fizică de excepție, Iulia a atras toate privirile și a dezvăluit câteva dintre secretele care o ajută să se mențină atât de bine.

„Cred că e foarte important să faci ceea ce îți place, să iubești munca pe care o faci, și cred că acesta este secretul până la urmă. Și să fii fericit, să te menții cum trebuie”, a mărturisit vedeta, care a recunoscut, de asemenea, că sportul are și el un rol esențial în viața sa: „Fac și sport, numai că nu am mai făcut în ultima vreme pentru că am călătorit atât de mult. Însă mai fac exerciții, fac cardio, repetiții de dans, ca să mă mențin cumva în formă”, a completat Iulia, potrivit Click!.

Recomandări Zonele din România cele mai expuse la inundații. Va exista un climat diferit în 50-100 de ani

În ceea ce privește alimentația, moderația este cheia. Chiar dacă s-a adaptat rapid bucătăriei indiene, preferă în continuare mâncarea mamei: „Mănânc cu măsură. A fost foarte ușor să mă adaptez la bucătăria indiană, dar nu e ca mâncarea mamei. Sunt lucruri diferite, sunt țări diferite”, a mai spus ea.

Ce spune Iulia Vântur despre nuntă

Viața amoroasă a Iuliei Vântur, în special idila cu superstarul bollywoodian Salman Khan, a fost mereu subiect de interes pentru public. Însă, Iulia rămâne discretă și rezervată când vine vorba despre relațiile personale. Despre planurile de nuntă, vedeta a spus cu sinceritate: „Când o să fie cazul, o să anunț pe toată lumea”