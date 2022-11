„Da, nu știu ce să vă mai spun, pentru că mă tot întreabă lumea, și prietenii, bineînțeles, însă nu am mai pregătit nimic.

Am pus stop pregătirilor, nu am mai luat o nouă dată pentru că, după pandemie, nu am mai găsit disponibilitate la restaurante, în locații, așa cum ne doream noi”, a declarat Annes pentru Antena Stars, citată de Spynews.

„Da, avem câteva locații pe care le preferam și chiar era un gând, nu știu dacă o să îl materializăm, cumva în afara țării să găsim o locație pentru că avem mulți prieteni și în alte părți ale lumii”, a mai spus artista, pentru Antena Stars.

