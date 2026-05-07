„Cred că suntem foarte aproape. Niciodată anterior, urmărind evoluțiile ambelor țări și având și familie și prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape și am fost o țară, avem o istorie comună, avem scriitori, avem oameni. Eu cred că acum nu este o problemă unde te afli”, a declarat premierul Republicii Moldova.

Alexandru Munteanu a subliniat că principalul obiectiv al mandatului său de premier este totuși integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

„Să vă spun sincer, nu știu, fiindcă acum nu putem concomitent să ne ocupăm și de proiectul unionist și de proiectul integrării europene. Acum avem proiectul integrării europene pe masă. Și noi aici, eu am mai declarat-o anterior, eu sunt un manager. Eu am mandatul de la partidul care a câștigat majoritatea în Parlament și a numit Guvernul Munteanu să lucrăm asupra agendei europene, ceea ce și facem”, a spus el.

„Comisia (n.r.- Comisia Europeană) ne laudă, am îndeplinit 93% din tot ce ni s-a pus în plan, în gros-plan, și continuăm cu aceeași viteză să implementăm și reformele și să facem investiții”, a adăugat premierul Rep. Moldova.

Cu toatea acestea, Alexandru Munteanu nu a exclus ideea unirii. „Să vedem, dar în istorie ca și în viață lucrurile pot să se schimbe și trebuie să fim gata pentru orice”, a precizat el pentru Agerpres.

Ultimul sondaj publicat de iData arată că cei mai mulți cetățeni din Republica Moldova se împotrivesc în continuare unirii cu România, dar numărul acestora scade și crește numărul celor care vor unirea.

Întrebați dacă vor unirea cu România, cetățeni moldoveni aflați doar pe teritoriul Republicii Moldova au răspuns astfel: da – 42,3%, nu – 47,7%, nu știu/ nu răspund – 10,0%.

Foarte important, numărul celor care spun că ar vota afirmativ la un referendum este în creștere față de precedentele chestionare. Concret, sondajul iData din august 2025 arăta că 31% dintre moldoveni vor unirea cu România, iar la acel moment se opuneau 61,5%. Prin urmare, numărul celor care susțin unirea a crescut în ultimele 7 luni cu peste 11%.

Un alt sondaj, realizat în martie de compania de cercetări sociologice Ates Research & Consulting, arată că diaspora moldoveană ar vota în proporție de 60,8% pentru unire, în timp ce numai 24,3% s-ar opune.

Aceste rezultate au venit în contextul în care preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a recunoscut în ianuarie pentru prima dată că vrea unirea cu România: „Dacă am avea un referendum, aş vota pentru”.

În România, unde are loc o acerbă propagandă antiromânească și antiunire pe fondul războiului hibrid purtat de Rusia atât împotriva Chișinăului, cât și împotriva Bucureștiului, aproape trei sferturi din cetățeni ar vota pentru unirea cu Republica Moldova la un eventual referendum. Bărbații, locuitorii orașelor mici și susținătorii Uniunii Salvați România (USR) sunt cei mai entuziaști în acest sens. În mod ironic, cei mai puțin entuziaști împtriva unirii sunt simpatizanții AUR, un partid care pretinde că ar fi singurul care ar apăra cu adevărat interesele românilor. 70,6% dintre români consideră moldovenii același neam, vorbitori ai aceleiași limbi, indică un sondaj publicat recent de INSCOP Research.

