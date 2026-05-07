Ce este hantavirusul

Hantavirusurile (HV) sunt virusuri transmise de rozătoare, care pot provoca sindromul cardio-pulmonar cu hantavirus (HCPS) în cele două Americi și febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS) în Eurasia.

Virusurile, împreună, au generat anual aproape 200.000 de infecții umane la nivel mondial în ultimii ani, cu rate de mortalitate de 5-15% pentru HFRS și de până la 40% pentru HCPS. Peste 20 de specii de virusuri au fost identificate în cadrul acestui gen hantavirus. Doctorul Adrian Marinescu, directorul Institutului Matei Balș, a explicat pentru Libertatea că boala pe care o dă acest virus afectează plămânii și rinichii și poate apărea febra hemoragică.

Cum se transmite hantavirusul

Conform specialistului, nu este un risc de epidemie în masă, ci pot fi situații izolate, cum a fost cazul navei de croazieră MV Hondius, aflată în largul Capului Verde.

În principal, oamenii se pot infecta atunci când inhalează particule de virus care provin din urină, materii fecale sau saliva rozătoarelor infectate.

Totodată, o expunere prelungită sau în spații închise, de exemplu într-o navă de croazieră, unde normele de igienă se pot depăși, crește riscul de expunere.

Care sunt simptomele hantavirusului

În ceea ce privește simptomele infecției cu hantavirus, pot apărea dureri musculare, dureri de cap, probleme gastro-intestinale, amețeli, oboseală.

Conform dr. Adrian Marinescu, simptomatologia poate fi ștearsă la început, fapt care face ca diagnosticul să fie pus târziu uneori. 

„Perioada de incubație variază foarte mult: de la o săptămână până la opt săptămâni de la expunere”.

De asemenea, majoritatea persoanelor fac forme ușoare sau sunt asimptomatice. Totuși, pacienții care dezvoltă forme severe reprezintă un procent mic. Potrivit directorului Institutului Matei Balș, afecțiunea poate duce la afectare pulmonară severă și afectare renală gravă, care poate să necesite dializă. Totuși, deși este o formă rară, boala poate fi una mortală, a precizat acesta. 

Infecția cu hantavirus poate să ducă la sindromul cardio-pulmonar cu hantavirus (HCPS) sau la febră hemoragică cu sindrom renal (HFRS), cu o rată a mortalității care poate varia în funcție de regiune, conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Cum poți să previi infecția cu hantavirus

În situația în care oamenii plănuiesc o vacanță pe o navă de croazieră, dr. Adrian Marinescu a recomandat ca aceștia să aleagă companii de încredere, care să respecte cu strictețe normele de igienă și care previn prezența rozătoarelor. 

De asemenea, este foarte important ca oamenii să fie la zi cu vaccinurile, igiena personală să fie menținută cu strictețe, astfel că mâinile trebuie să fie spălate frecvent. De asemenea, este importantă evitarea expunerii la spații care prezintă semne de infestare cu rozătoare. 

Tratamentul pentru hantavirus

Nu există un vaccin disponibil și nici un tratament specific antiviral în ceea ce privește hantavirus.

„Se discută în cercetare despre vaccin, dar nu există unul pe scară largă”, a precizat medicul infecționist. 

Există o serie de cercetări în faza de studiu clinic privind un vaccin: în China și Coreea, un studiul clinic în Marea Britanie (faza 1) și un studiu preclinic.

Focarul de hantavirus a izbucnit luni, 4 mai, pe o navă de croazieră aflată în Oceanul Atlantic. Vasul MV Hondius, operat de compania olandeză Oceanwide Expeditions, se afla pe ruta Argentina – Capul Verde.



Primul partid care demarează procedura pentru suspendarea lui Nicușor Dan și ce spune Constituția despre suspendarea președintelui
