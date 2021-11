Nicoleta Nucă își ține permanent fanii la curect, cu tot cee ace face, iar recent, aceasta a răspuns curiozităților acestora despre intervențiile estetice pe care le are.

„Nu am făcut așa multe schimbări. Schimbarea majora la fața a făcut-o rinoplastia, pe care mi-o doream cu multă vreme înainte să vin în România și sa mi-o permit, și pe care am făcut-o și din motive medicale, nu doar estetice”, a spus Nicoleta Nucă pe Instagram.

„La nivelul fetei operații nu am, doar acid in buze. Și ca să-ți zic un secret, aveam acid in buze încă dinainte să vin în România acum 7 ani. De fapt mi-am injectat buzele prima data la 18-19 ani pentru ca asa mi-am dorit eu”, a mai spus ea pe Instagram.

Nicoleta Nucă și Alex Ursache se pregătesc de nuntă

Nicoleta și Alex trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de patru ani. Cei doi sunt logodiți, iar în curând vor face pasul cel mare, mai ales că relația lor merge foarte bine.

