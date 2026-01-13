„13 ianuarie 2026.

Ne întoarcem la anul de grație 1995. Anul în care te-am întâlnit. Sunt mult prea multe de spus și totuși… de ce să spunem când putem construi în continuare.

Astăzi se fac 31 de ani de atunci (iată, un 13 întors, că tot ne poartă nouă noroc ), 31 de ani în care am trăit de toate, de la bucurii la tristeți, de la fericire la lacrimi, de la idei frânte încă din faza prematură, până la planuri duse la bun sfârșit și rămase mărturii peste timp.

Tot ce îmi doresc e să nu ne oprim din drumul nostru, să mergem în continuare pe același drum și, conform unei vorbe vechi, „dacă în tinerețe am dat din ce am avut, acum dăm din ce suntem”. Te iubesc, Monica și te susțin în tot ce faci!”, a scris Aurelian Temișan pe Instagram

În interviul acordat pentru Cancan, în luna august a anului trecut, actrița a făcut dezvăluiri despre relația de 30 de ani cu Aurelian Temișan.

„Între soți, cel mai greu de suportat sunt criticile, dar crede-mă că noi facem acest lucru la fiecare spectacol în parte. Întotdeauna îmi spune dacă a fost ceva sub ton, peste ton, dacă am greșit, dacă am uitat. Întotdeauna îi spun.

Deci, da, ne acceptăm criticile pe care le facem unul celuilalt. Suntem împreună de la 22 de ani. Am crescut și ne-am modelat unul pe celălalt împreună. Sunt 30 de ani de când ne cunoaștem și suntem căsătoriți de 18-19 ani”, a spus Monica davidescu pentru Cancan.







