Averea lui Mircea Diaconu. Actorul recunoaște că e zgârcit: „Nu țin banii în bancă”

Mircea Diaconu a recunoscut că este zgârcit cu propria persoană. Atunci când a plecat la Bruxelles, actorul a ales să-și închirieze o locuință modestă, cu mansardă, pe care a amenajat-o cu lucruri aduse de acasă.

„Da, sunt zgârcit cu mine. Numai cu mine sunt zgârcit, în rest, cu nimeni altcineva din jur. Nu sunt zgârcit, sunt atent, nu-mi place să-mi bat joc de nimic. Indemnizația e de 6.300-6.500 de euro de europarlamentar. Nu există cotă forfetară.

Există o sumă pentru birou, în rest există diurnă, pe care deputații o primesc pe semnătură și pe muncă. Am sugerat la cei de aici să facă același lucru, rezolvă toate problemele cu putință, rezolvă cazările, pentru că nu are nimeni bani de cazare acolo”, a declarat acesta la Kanal D.

„Nu are bani de transport, tot din diurnă. Și prezența acolo vine din asta. Cei de aici se lasă înjurați pe nimica toată. Nu există mașină la scară în Parlamentul European. Nu-ți dă nimeni mașina ta, dacă ai nevoie suni și vine un Mercedes te ia și te duce la Parlament și te aduce acasă.

Nu mi-am luat o mansardă pentru că sunt zgârcit sau că am vrut să fie ieftină, că stăteam într-un cartier foarte bun, dar atât de frumos. Era la etajul 2 cu terasă deasupra grădinilor, era atât de frumos, am umplut-o cu mușcate, mi-am adus de acasă și mobilier de terasă și scaune și tot. Am vrut să mă simt bine. Și biscuiții tot de acasă mi-i aduceam. Nu sunt zgârcit, vreau să mă simt bine”, a mai afirmat Mircea Diaconu la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Presa a scris în 2019 că în 5 ani de mandat de europarlamentar Mircea Diaconu a primit 900.000 de euro. În prezent, actorul are o pensie de vârstă și pensie de merit în valoare de 6.000 de lei, scrie wowbiz.ro.

Înainte de alegerile prezidențiale din 2019 la care a și candidat, Mircea Diaconu și-a făcut publică declarația de avere. În aceasta apăreau următoarele bunuri: 5 terenuri intravilane, două case, o casă de vacanță, un apartament și grajd de 50 mp, 3 mașini, printre care una de epocă și suma totală de 120.000 de euro în conturi.

Prezentatoarea Denise Rifai nu a ezitat și l-a întrebat direct pe actor care e averea lui. „Copiii, familia, amintirile și locurile din jurul nostru. 900.000 de euro e aiurea. Nu mă apuc să fac cifrăraie. Toți banii pe care i-am câștigat toată viața mea pot să vi-i arăt unde sunt, știu unde sunt. Filmele mele…

Nu am aruncat cu banii, am fost zgârcit cu mine. Am case, copiii mei au tot ce trebuie și să nu aibă copilărie nefericită. Nu e nimic pentru mine. Nu țin banii în bancă, nu cred în chestia asta. Îi bag în terenuri, în păduri. Ce am nevoie sau să rămână copiilor și generațiilor ce vin”, a precizat Mircea Diaconu la Kanal D.

