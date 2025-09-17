Catinca Zilahy și fiica ei, Calina Dumitrescu, au pornit pline de entuziasm în aventura „Asia Express”, însă drumul lor în competiție s-a încheiat mult mai repede decât sperau. Cele două au fost primele eliminate din show, după ce au renunțat la ultima probă de pe traseu, lucru care a dus la excluderea lor din concurs.

Deși experiența a fost scurtă, mama și fiica nu au plecat cu mâna goală. Conform Cancan, fiecare dintre ele a fost remunerată cu câte 2.000 de euro, suma totală încasată de echipă fiind de 4.000 de euro.

Calina și Catinca au fost nemulțumite de condițiile de la Asia Express

Participarea la emisiune s-a dovedit a fi o adevărată provocare, atât fizică, cât și emoțională. Catinca și Calina au trecut prin momente dificile, iar la un moment dat și-au exprimat nemulțumirile chiar față de producători, pe parcursul unei probe. Ele au declarat că au fost puse în situații incomode și s-au plâns de lipsa unor măsuri de igienă, precum dezinfectant, mănuși sau șervețele.

„Este vorba despre sănătate aici. Dacă eu cădeam în acea apă, eu mă puteam îmbolnăvi. Puteam să primim niște costume. Nu aveam nicio problemă să curăț gunoaiele, dacă aveam mănuși. (…) Mănușile nu erau prinse și au căzut pe jos. (…) Dacă pun mâna pe față și mă îmbolnăvesc?”, a sus Calina în timpul emisiunii.

După eliminare, Calina Dumitrescu a adus critici dure echipei de producție, considerând că organizarea a lăsat de dorit, iar condițiile prin care au trecut au fost mult mai grele decât se așteptau.

„Da, erau și condițiile de așa natură și stresul. Eu în general am probleme cu somnul și din punctul ăsta de vedere n-a fost combinație. Cel mai mult mi-am dorit să revin acasă și să dorm în pătuțul meu, cu pisicile mele”, a mărturisit sora Oanei Roman.

