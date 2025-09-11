Tensiunea a atins cote maxime în prima cursă pentru ultima șansă din sezonul nou Asia Express – Drumul Eroilor. După probe solicitante și momente neașteptate, Irina Fodor a anunțat echipa eliminată: Calina și Catinca Roman. Cele două au renunțat chiar la ultima probă de pe traseu, decizie care le-a costat locul în competiție.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Anda Adam și Joseph au dominat cursa și au ajuns primii la Irina Fodor, în timp ce Alina Pușcău și Cristina Postu au fost salvate de abandonul echipei formate din Calina și Catinca. Reacțiile celorlalți concurenți nu au întârziat să apară: „Îmi pare rău că au plecat, erau determinate să rămână”, a spus Raluca Bădulescu. Emil și Alejandro au adăugat: „Nici nu știu dacă să fim triști sau să ne bucurăm. Ele au renunțat”.

Irina Fodor a confirmat verdictul prin medalia roșie: „Roșu, prima etapă, pleacă acasă o echipă după patru zile de Filipine”. Astfel, Calina și Catinca Roman devin prima echipă eliminată din acest sezon.

Recomandări Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului

Calina și Catinca Roman, nemulțumite de condițiile de la Asia Express

Calina și Catinca Roman nu s-au ferit să recunoască faptul că experiența de la Asia Express a fost mult mai dificilă decât își imaginaseră. Cele două au fost nemulțumite de condițiile grele din competiție, de lipsa confortului cu care erau obișnuite și de probele solicitante care le-au scos complet din zona de confort.

„Este o aventură de supraviețuire, unde ne depășim limitele. Am fost sezoane, de exemplu cel din India, unde nu existau cazări cu WC-uri și lucrurile erau mult mai puțini igienice. (…) Doctorul este unul pentru toți, nu e personal”, a spus Irina Fodor.

„Mi s-a aprins beculețul și mi-am dat seama că cineva și-a dat-o cu figuri”, a spus Carmen Simionescu.

„Este vorba despre sănătate aici. Dacă eu cădeam în aceea apă, eu mă puteam îmbolnăvi. Puteam să primim niște costume. Nu aveam nicio problemă să curăț gunoaiele, dacă aveam mănuși. (…) Mănușile nu erau prinse și au căzut pe jos. (…) Dacă pun mâna pe față și mă îmbolnăvesc?”, a spus Calina.

„Dacă știi că ai aceste probleme îți iei dezinfenctant în geantă. Puteai să mergi să te speli pe mâini la prima toaletă din drum”, a spus Irina Fodor.

Recomandări „Vinovatul” găsit de Donald Trump pentru uciderea activistului MAGA Charlie Kirk: „Acest lucru trebuie să înceteze imediat”

„Dacă te gândești că te îmbolnăvești… nu vii aici”, a spus Serghei Mizil.

„Aici nu vii să ai un asistent personal care să stea după nevoile și necesitățile tale, pentru că nu despre asta este vorba”, a fost părerea Andei Adam.

„E bătaie de joc aici. Ne-a anunțat cineva să ne luăm alea de acolo? Nu ne-am dat seama că pe drum noi am pierdut mănușile. (…) Totul are o limită. Puteți să ne anunțați și pe noi că aveam mănuși acolo”, a spus Calina la proba în care trebuia să strângă gunoiul dintr-o piață.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE