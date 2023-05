Producătorul și regizorul de film Bobby Păunescu este invitatul de duminica aceasta de la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiune difuzată la ora 22:30, la Kanal D.

Bobby Păunescu (numele său real George Marius Păunescu) este fiul cel mic al omului de afaceri George Constantin Păunescu; în 2007, presa scria că Bobby Păunescu a reușit să dubleze afacerile familiei, estimate atunci la 1,5 miliarde de euro.

S-a implicat în industria cinematografică, iar filmul „Moartea domnului Lăzărescu”, al cărui producător este, a câștigat la Cannes, în 2005, premiul „Un Certain Regard”.

Nu numai activitatea importantă ca producător și regizor de film a atras atenția presei, ci și relația pe care acesta a avut-o cu Monica Bârlădeanu.

Prin intermediul celor „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Bobby Păunescu va face clarificări referitoare la activitatea sa profesională, viața personală, și va povesti și ce mai are de gând să scrie în scenariul vieții sale.

„Sunteți o beizadea care și-a depășit condiția?”, „Mai sunteți privit și astăzi ca fiul «groparului Bancorex?»”, „De ce alege un milionar să stea în chirie?”, „Îl mai susțineți pe Donald Trump?”, „Mai aveți vreo putere în televiziune?”, „Ce fel de regizor sunteți?”, „Ce vă datorează Monica Bârlădeanu?”, „Mai aveți prieteni?” sunt doar câteva dintre întrebările adresate lui Bobby Păunescu în ediția de duminică a emisiunii moderate de Denise Rifai, de la 22:30, la Kanal D.

„Nu doresc să depășesc condiția de băiatul lui George Păunescu și al Marianei Cornelia Păunescu. (…) Sunt mândru că sunt băiatul tatălui meu! Eu nu stau într-o casă închiriată, eu stau la hotel. (…) Eu nu am fost numai la inaugurarea lui Donald Trump, am fost și la inaugurarea lui George W. Bush, la inaugurarea lui Obama. (…) Sunt un regizor bunicel și cu șansa de a avea mari succese”, a declarat Bobby Păunescu la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Bobby Păunescu a început să lăcrimeze în fața lui Denise Rifai. Regizorul a fost întrebat dacă mai are prieteni, dar și dacă Monica Bârlădeanu, fosta lui iubită, are ceva să îi datoreze.

Bobby Păunescu a fost căsătorit cu Alice Peneacă

Trei ani au fost căsătoriți Bobby Păunescu, 47 de ani, și Alice Peneacă, 30 de ani. În 2018 s-a pronunțat divorțul lor. „Suntem separați de mai bine de un an și jumătate, însă pe data de 10 decembrie 2018 a avut loc divorțul. Am divorțat la tribunal, a fost și el de acord cu divorțul. Nu am niciun regret, este o experiență din care am învățat foarte multe lucruri și sper ca pe viitor să iau decizii mai bune!

Nu există prietenie, însă există respect, din partea mea. Am ajuns împreună la concluzia că divorțul este singura soluție, însă am ales să depun actele, întrucât vreau să merg mai departe cu viața mea. În urma divorțului am rămas cu o experiență de viață. Eu sunt ok pentru că muncesc și am grijă de mine”, povestea Alice Peneacă într-un interviu la PRO TV.

