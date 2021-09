Britney Spears a fost eliberată de sub tutela tatălui său după 13 ani. Artista își va gestiona singură finanțele

Judecătoarea Brenda Penny, membră a unui tribunal din Los Angeles, a decis în favoarea cântăreței. Astfel, rolul de tutoare al tatălui cântăreței, Jamie Spears, a fost suspendat după 13 ani.

Tutela rămâne în vigoare pentru moment, însă Jamie Spears nu mai are, până la noi dispoziţii, niciun cuvânt de spus în gestionarea vieţii private sau a finanţelor fiicei sale, încredinţate profesioniştilor. Tribunalul urmează să se pronunţe cu privire la sfârşitul acestei măsuri de tutelă în cadrul unei audieri viitoare, probabil până la sfârşitul acestui an, notează digi24.ro.

„Merit să am o viață. Această tutelă îmi face mai mult rău decât bine”

În vârstă de 39 de ani, Britney Spears a fost plasată sub tutela tatălui ei în 2008, după ce au existat semne că ar avea probleme de sănătate mintală. Cu un an înainte, cântăreața a divorțat de Kevin Federline, a pierdut custodia copiilor ei și a fost internată într-un centru de refacere, în urma unei presupuse căderi nervoase.

În 2020, cântăreața a făcut demersuri în instanță pentru a fi scoasă de sub tutela tatălui ei. În luna iunie, ea a depus mărturie în instanță, afirmând că a fost forțată să muncească împotriva voinței ei și că a fost obligată să poarte un dispozitiv contraceptiv. Britney Spears a spus că își dorește să îi fie reduse programările la terapie, doreşte să se poată căsători și să aibă un copil, ceea ce nu se poate în acest moment.

„Merit să am o viaţă, am muncit toată viaţa mea. Merit să am o pauză de doi, trei ani. Această tutelă îmi face mult mai mult rău decât bine”, spunea ea.

Acuzațiile au fost negate de tatăl artistei, în vârstă de 68 de ani, care a afirmat în repetate rânduri că nu se gândește decât la sănătatea fiicei lui. În lupta sa pentru a ieși de sub tutelă, Britney Spears a avut parte de susținerea fanilor ei, care au lansat proteste sub numele „Free Britney” (Eliberați-o pe Britney – n.red.). Mesaje de susținere au venit și din partea altor artiști americani, printre care Christina Aguilera și Justin Timberlake, fost iubit de-al lui Britney Spears.

Recent, Britney Spears s-a logodit cu iubitul ei, Sam Asghari. Informația privind logodna lor a fost confirmată ulterior pentru revista People de managerul lui Asghari, precizând că cei doi sunt „profund impresionați de sprijinul, dăruirea și dragostea exprimată față de ei”. Britney Spears și Sam Asghari s-au cunoscut în 2016 pe platourile de filmare ale unui videoclip.

