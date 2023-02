La cursa pentru ultima șansă au intrat trei echipe, Joaquin Bonilla și Ovidiu Buta, Andreea Bălan și Andreea Antonescu și Bruja și Pufeh. Aceștia au avut de rezolvat mai multe misiuni dificile, cei șase concurenți au trecut prin situații neașteptate, însă toți au încercat să dea tot ce au avut mai bun, pentru a nu deveni echipa eliminată de la America Express, scrie a1.ro.

Ultima echipă ajunsă la Irina Fodor a fost cea formată din Bruja și Pufeh. Prezentatoarea a deschis cufărul și așa a ieșit la iveală faptul că vulturul a fost roșu, ceea ce a însemnat eliminarea lor din concurs.

„Drumul vostru la America Express se încheie aici”, a anunțat Irina Fodor, în ediția 12, difuzată aseară, la Antena 1.

După ce au aflat vestea, cei doi concurenți au spus că și-ar fi dorit să mai continue această aventură, dar în același timp au avut și momente în care și-au dorit să plece. „Nu mai plânge la televizor”, i-a zis Bruja lui Pufeh, care a și plâns.

Pufeh, primele declarații după eliminarea de la America Express 2023 – Drumul Aurului

Pe Instagram, el a transmis un mesaj. „Cele mai hardcore, nebune și intense săptămâni trăite în viața asta! Cu bune, cu rele… Sunt mândru să spun: «WE DID THIS!» ♥️. Cea mai tare cursă la care am participat până acum!

Le dorim mult succes colegilor în continuare și felicităm întreaga echipă de producție pentru acest show nebun de [email protected] continuă, dar fără noi de data asta…”, a scris Pufeh în mediul online, după difuzarea ediției de aseară de la America Express 2023.

Și Diana Bulimar, și Larisa Iordache au fost eliminate

În ediția de miercuri, 25 ianuarie, gimnastele au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor, iar vulturul a fost roșu, din păcate. Toți concurenții au fost uimiți când au văzut că acestea sunt eliminate, pentru că ele s-au descurcat foarte bine în timpul misiunilor. „Evident că părea că nu-i adevărat, dar asta s-a întâmplat”, a spus Larisa Iordache.

„Nu-mi venea să cred că pentru o zi proastă și pentru niște oameni care ne-au ales pe noi în această cursă, eu deja voi pleca”, a spus și Diana Bulimar.

„Tristețea mea nu ar fi fost pentru nicio echipă la fel de mare din cauza faptului că au muncit foarte mult și au tras foarte tare”, a fost și reacția Biancăi Adam. Irina Fodor a izbucnit în lacrimi când a văzut că vulturul este roșu, iar cele două gimnaste vor pleca acasă. Experiența a fost una de neuitat pentru Larisa Iordache și Diana Bulimar.

„Am făcut în două săptămâni cât n-am făcut în jumătate din viață. Am făcut lucruri pe care n-am crezut vreodată că o să le fac. Autostopul, am dansat, am mâncat tot felul de mizerii. Ne bucurăm că v-am cunoscut. Ne pare rău că plecăm atât de repede, pentru că ne-ar fi plăcut să mai concurăm cu voi. Aici am trăit un amalgam de sentimente și cred că ne-a ajutat să împrospătăm sufletul cu o așa experiență. Noi plecăm cu capul sus, iar norocul nu prea a fost cu noi azi…”, a mai adăugat Larisa Iordache.

