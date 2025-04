Prezentatorul de la „Roata norocului” a fost prezent recent la Gala Leadears&Influencers Awards, iar acolo a fost premiat pentru cel mai original podcast.

Bursucu a fost premiat pentru podcastul lui

„Nu știu dacă-i cel mai original podcast, cum au zis cei care mi-au dat acest premiu, dar știu că încercăm să aducem invitați pe care publicul îi vede rar. Am împlinit fix un an pe 2 aprilie. Noi am venit aproape ultimii pe piață. Am luat trenul printre ultimii.

Secretul constă în echipa asta mișto pe care o avem. Nu sunt doar eu, suntem șapte-opt oameni care lucrăm la acest podcast. Ce se vede e doar produsul finit. Noi avem un singur țel. Oamenii care se uită la noi să zică: «Da, mi-a plăcut, nu mi-am petrecut orele acestea degeaba». Iar invitatul să dorească să vină și a doua oară”, a spus Bursucu în exclusivitate pentru Click.

Fosta vedetă de la Kanal D a vorbit și despre plecarea de la postul deținut de turci, afirmând că are oferte pentru a se întoarce în televiziune, dar nu a negociat încă nimic. Asta pentru că nu vrea să semneze cu alt post până în vara acestui an.

A primit oferte, dar încă nu a negociat

„Nu știu dacă a fost un șoc că am plecat de la Kanal D. S-a terminat un contract, eu am rămas în relații senzaționale cu cei de la Kanal D. Nu a fost absolut nimic altceva. S-a terminat contractul pe data de 31 decembrie și am căzut de comun acord că asta a fost pentru moment. Pe viitor, vom vedea! Nici nu mă grăbesc, nici nu spun da, nici nu spun nu!

Am primit oferte, da, din alte părți! Dar nu e de negociat, că la negociere înseamnă că ai acceptat ceva. Sunt doar tot felul de discuții, dar nu ne grăbim! Nu se știe niciodată! Dar am spus clar, până în vară, în momentul acesta vreau să stau liniștit, să mă ocup de podcast. Mă bucur de lucrurile astea și de timpul petrecut cu familia, de care aveam foarte mare nevoie. Eu lucram de luni până vineri, emisiune zilnică, era destul de complicat”, a mai spus Adrian Cristea pentru sursa citată.

