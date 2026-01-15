„Toți trei sunt bine. Vorbim des prin videoconferință și ne vedem fizic ori de câte ori este posibil. Deși distanța dintre București și Amsterdam este considerabilă, reușim, cumva, să o facem să dispară destul de des”, a declarat Cabral pentru revista VIVA.

Atunci când a fost întrebat cu cine seamănă Namiko și Tiago, Cabral a răspuns amuzat. „Melanj perfect… de unde așa?! Poate doar prin filme… Piticaniile sunt un amestec de calități luate de la mine și de defecte luate de la Andreea… ce vrei să-ți spun mai mult?

Namiko îl protejează pe mini‑căpcăun, orice-ar fi! Să nu-l cerți, să nu te iei de el, să nu-i spui că n-are voie ceva… că vine Nami și te ceartă și te roagă ferm să-l lași în pace. El, deși o joacă pe nesimțitor… e terminat după ea și o copiază în cele mai mici amănunte. Și-atunci când se îngroașă gluma și e cu ceartă… se iau de mână și așteaptă cuminți să treacă furtuna”, a povestit Cabral pentru sursa citată.

Cabral spune că cei mici au moștenit umorul părinților și se întâmpla ca uneori micuții să îl lase fără cuvinte.

„În mașină, toți patru, eu la volan. Curge un playlist de pe YouTube. Toată lumea liniștită. Se aude vocea lui Tiago: „Cabral, auzi?. Mă uit mirat la el prin oglindă, de obicei îmi spune „Tati. Se uită la mine și – complet dezgustat – mă întreabă: „Asta numești tu muzică?!. Am râs până acasă… ”, a spus prezentatorul TV.

Soțul Andreei Ibacka a vorbit și despre relația pe care o are cu sora și părinții lor. „Cu sormea mă văd aproape zilnic. Cu mama mai des. Pentru unul care toată copilăria și-a dorit să plece de nebun în lume… am ajuns mult mai lipit de familie decât m-aș fi așteptat vreodată! În plus, mama îl antrenează pe Tiago.

Tata o antrenează pe Namiko. Amândoi piticii petrec timp la bunici și mai fac și kickbox cu ei. Oricum ne vedem foarte des cu ai noștri, mai ales că am avut grijă să fim cu toții – și noi, și toți cei patru bunici ai copiilor – în același cartier. „Nu m-am născut la televizor și sigur n-o să mor la televizor’, spuneai tu, la un moment dat”, a încheiat Cabral.

