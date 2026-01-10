Primele zile petrecute în junglă au scos deja la iveală tensiuni puternice între concurenții de la Survivor 2026. În tribul Faimoșilor, un conflict de proporții a izbucnit între Călin Donca și Cristian Boureanu, iar situația a degenerat rapid, ajungând la un moment extrem de tensionat.

Totul a pornit în timpul reconstrucției adăpostului, atunci când cei doi au avut viziuni complet diferite asupra modului în care ar trebui ridicată casa în care vor locui pe parcursul competiției. Discuțiile contradictorii s-au transformat rapid într-un schimb de replici acide, iar nemulțumirile au fost exprimate pe un ton din ce în ce mai agresiv.

La un moment dat, spiritele s-au încins atât de tare, încât Călin Donca a cedat nervos și a sărit să îl lovească pe Cristian Boureanu, acuzându-l că l-ar fi înjurat. Conflictul a fost la un pas să degenereze într-o altercație fizică serioasă, însă intervenția promptă a colegilor de trib a evitat ce era mai rău.

Boureanu: Tu vrei să ridici o casă, ca să-ţi iei voturi sau ce… mea?!

Donca: Mă duc şi îi dau o palmă. Păi ce, mă înjură el?!

Boureanu: Vrei să mă şi baţi acum?!

Donca: Eu te-am înjurat pe tine?

Boureanu: Răzi ca… Tu ai respect faţă şi de ceilalţi?!

Marina Dina a încercat să-i calmeze pe cei doi

Prima care a încercat să calmeze situația a fost Marina Dina, care s-a interpus între cei doi și a încercat să îi liniștească. Ulterior, Călin Donca a explicat gestul său, susținând că nu acceptă lipsa de respect și limbajul jignitor.

„Trebuie să fie o limită de limbaj, o limită de respect. El nu poate să jignească pe toată lumea și toți să îl îngăduie. Da, lasă că el e Cristi care jignește”, a declarat Călin Donca, vizibil afectat de cele întâmplate.

De cealaltă parte, Cristian Boureanu a răbufnit, afirmând că Donca ar încerca să le impună punctul său de vedere tuturor și să reducă la tăcere orice opinie diferită. Mai mult, acesta l-a acuzat pe afacerist că nu și-ar fi respectat promisiunile făcute colegilor de trib în privința construcției adăpostului.

„Donca pur și simplu vrea să închidă gura care vorbește”, a spus Cristian Boureanu, alimentând și mai mult tensiunile din grup.

În cele din urmă, Aris Eram a intervenit decisiv pentru a aplana conflictul, atrăgând atenția că, dacă certurile vor continua, întreaga echipă va avea de suferit. Concurentul le-a reamintit celor doi că, fără cooperare, riscă să rămână fără adăpost.

Scandalul dintre Călin Donca și Cristian Boureanu demonstrează că Survivor 2026 nu este doar o competiție fizică, ci și un test extrem de dur al nervilor, al limitelor și al conviețuirii în condiții dificile. Rămâne de văzut dacă cei doi vor reuși să îngroape securea războiului sau dacă tensiunile vor continua să mocnească în tribul Faimoșilor.