Emisiunea Survivor România începe din 9 ianuarie, promițând noi provocări, momente-limită și tensiune la cote maxime. Printre concurenții care vor ține telespectatorii cu sufletul la gură se numără și Călin Donca, un nume cunoscut în spațiul public pentru problemele sale juridice recente.

Om de afaceri din Brașov, Călin Donca a fost implicat în 2023 într-un scandal de amploare: reținut și plasat în arest preventiv, a fost acuzat de procurori de implicare într-o schemă de înșelăciune cu criptomonede, constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. După trei luni de detenție, acesta a fost mutat în arest la domiciliu și ulterior plasat sub control judiciar.

Călin Donca, scandal cu Dorian Popa

Pe plan profesional, Donca deține o afacere cu panouri fotovoltaice, care i-a adus milioane de euro, însă relația sa cu artistul Dorian Popa s-a deteriorat, după ce acesta din urmă l-a acuzat public de înșelăciune într-o investiție. Omul de afaceri a deschis ulterior un proces pentru defăimare, dar a transmis că ar fi dispus să renunțe la acesta cu condiția unei discuții publice, într-o emisiune sau un podcast.

​„Sunt de acord ca să retrag orice acțiune legală împotriva lui Dorian Popa. Bineînțeles, în cazul în care are bărbăția, are demnitatea, ca să ne vedem în cadrul unei emisiuni, în cadrul unui podcast. Bineînțeles, acest lucru să fie și către urmăritorii lui, în care el, pur și simplu, să discute cu mine despre ce s-a întâmplat, ce a zis și, dacă careva dintre noi a greșit, să lăsăm publicul ca să vadă lucrul acesta. Fără o astfel de acțiune, eu va trebui ca să îmi dovedesc, mai departe, dreptatea în instanță și, mai departe, în online, de 3-4 ori pe an, când tot voi vorbi despre el și voi reaminti tuturor ce fel de om este”, a spus Călin Donca la acel moment.

Călin Donca de la Survivor România are 5 copii

Pe plan personal, Călin Donca are o familie numeroasă. Este căsătorit de aproape 20 de ani cu Orianda, pe care a cunoscut-o la un seminar pe care îl susținea, iar împreună au cinci copii: Ariadna, Ovidius, Arisha, Ares și Areea.

Participarea sa la Survivor va fi urmărită cu atenție, iar fanii așteaptă să vadă cum se va descurca în fața provocărilor fizice și psihice ale competiției, dar și cum va gestiona atenția publică generată de trecutul său controversat.

