Când începe „X Factor” sezonul 10 la Antena 1. Producătorii au anunțat revenirea pe micul ecran

Astfel că, pe pagina de Instagram a emisiunii, producătorii au anunțat deja revenirea pe micul ecran: „XFactor10 se apropie”, au scris ei în mediul online.

Răzvan Simion și Dani Oțil, cei care se află la cârma show-ului de talente, promit un an de senzație, momente speciale, lacrimi, emoție, bucurie, toate numai la Antena 1.

„În primul rând, anul trecut, «X Factor» s-a făcut în doar câteva țări din lume, ceea ce este extrem de important, iar dacă ne-a ieșit sezonul cu numărul nouă într-un an de pandemie, ciudat, «X Factor» 10 sigur ne va ieși și mai bine”, a spus Dani Oțil, potrivit Spynews.

Loredana Groza, detalii din culise

Filmările pentru noul sezon „X Factor” de la Antena 1 sunt în plină desfășurare, așa că Loredana Groza face dezvăluiri de culise. Antrenoarea și jurata a mărturisit că în acest sezon vom avea parte de multe surprize, în mod special din partea concurenților, care au foarte multă personalitate.

Aceasta e nerăbdătoare să împărtășească și cu publicul și fanii emisiunii experiența preselecțiilor.

„A fost intens, wow. Intens e primul cuvânt care îmi vine în minte. După asta – neașteptat – pentru că am găsit niște voci și niște personalități… Nu vreau să divulg până nu începe show-ul.

Dar am o echipă trăsnet. Și chiar o spun fără să am nici cea mai mică teamă, că am găsit mai mult decât credeam că o să găsesc și asta mi se pare incredibil pentru că universul mi-a răspuns și mi-a trimis ceea ce nu visam”, a spus ea în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, conform a1.ro.



