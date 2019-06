„Am făcut asta de dragul familiei și de dragul a ceea ce urmează, e Anastasia care în continuare trebuie să aibă bunici care se înțeleg foarte bine. Ne-am urât, l-am urât pe Dichi atunci când ne-am despărțit, după care mi-am dat seama că e o mare prostie. Toți sunt așa. Făceam naveta de la Hunedoara la București. Corina Chiriac este foarte greu de imitat și Angela Similea. Dichi își petrece și timpul acela pe care nu a reușit să-l petreacă atunci când era Ioana mică. El o strigă Sia (pe nepoata Anastasia, n.r.). E și ea foarte talentată, cântă, mă imită. Dichi se poartă foarte frumos cu copiii, e foarte încântat”a spus Simona Florescu, la „Răi da Buni”.

„Academia Dichiseanu este un proiect de suflet, noi ne-am dorit de foarte multă vreme să deschidem această școală, doar că a rămas Ioana însărcinată, suntem implicați toți. Dichi este acolo îm umbră, se implică. Avem lecții de pian, canto, chitară, percuție. Este primul an. Nu-s bătăi de cap, sunt copii foarte mulți.

La început nu-s atât câți ne-am dori, dar vor veni pe parcurs. Mă bucur că atunci când se termină ora, ele zic că s-a terminat foarte repede, înseamnă că ele nu se plictisesc și le place ideea. Eu am început să cânt, la 10 ani și jumătate am urcat pe scenă pentru prima dată. În sală era, în primul rând, cel mai rău copil de la mine din clasă, am uitat de emoții, am avut noroc cu el. Aveam emoții, eu și acum am emoții.” a mai spus Simona Dichiseanu, la „Răi da Buni”.

