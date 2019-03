Simona Florescu a povestit pentru Viva.ro că ea a flat ce vârstă are Ion Dischiseanu de-abia la starea civilă. „Eu n-am ştiut ce vârstă are Dichi până ne-am căsătorit. Nu l-am întrebat. La Starea Civilă am văzut câţi ani are! Eu l-am văzut pe el aşa cum este şi l-am iubit aşa. Vârsta nu trebuie să fie un impediment. Sunt oameni care, la vârsta la care s-a căsătorit Dichi sunt rablagiţi rău de tot, dar sunt şi oameni în vârstă care sunt foarte atenţi cu ei, grijulii şi nu trec degeaba prin viaţă.

Aveam 19 ani când m-am căsătorit cu el și la 20 am născut-o pe Ioana. Îmi doream foarte mult familie, chiar dacă multe persoane au fost împotriva noastra pentru că el era bătran” a povestit Simona Florescu.

Citește și

Chinezul ”pericol pentru siguranța națională a României” Wang Yan a fost văzut din nou la Cupru Min, dar compania ascunde prezența lui!

Citește mai multe despre Ion Dichiseanu, simona florescu, casatorie, iubire de mama și Poveste pe Libertatea.