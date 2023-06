Carmen Tănase, una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din România, continuă să impresioneze publicul prin talentul și carisma sa. Cu o carieră de peste 40 de ani în teatru, film și televiziune, Carmen Tănase este o adevărată legendă a scenei românești.

Actrița și-a început activitatea profesională de tânără și a reușit să își construiască o carieră impresionantă în teatru. Ea a jucat în numeroase piese de teatru celebre și a fost apreciată pentru talentul său actoricesc.

Carmen Tănase a jucat și în mai multe filme și seriale de televiziune, în care a reușit să aducă la viață personaje complexe și fascinante. Ea a fost apreciată de public și de critici pentru talentul său actoricesc și pentru abilitatea sa de a transmite emoție și de a crea personaje memorabile, cum ar fi celebrul personaj „Flăcărica” din serialul românesc „Inimă de țigan”.

„Fiind în priză tot timpul, bătrânețea nu își permite să se lipească de mine”

Actrița nu ar schimba meseria pe care o face și spune că această activitate nu o lasă să îmbătrânească.„Fiind în priză tot timpul, bătrânețea nu își permite să se lipească de mine, bănuiesc. Nu știu cum ar fi să nu îmi placă locul unde muncesc, pentru mine este foarte bine. Mă gândesc că trebuie să fie foarte rău să te duci la muncă cu chin și să aștepți cu nerăbdare să pleci de acolo.

La mine nu se întâmplă lucrul ăsta. Eu nu aș pleca deloc de la teatru sau de la filmări. Eu aș fi vrut să devin medic veterinar, îmi plac mult animalele, dar ,probabil, nu aș fi putut până la capăt. Cred că tot actoria era drumul meu.

Oricum ai schimba drumul, cred că soarta ți-l alege. Soarta a ales pentru mine!”, a declarat Carmen Tănase, potrivit playtech.ro.

„Nu o să plece niciodată Flacăra din mine”

„Flacăra” a fost personajul care și-a pus cel mai mult amprenta asupra ei. Actrița, în vârstă de 62 de ani, spune că nu vrea să se desprindă de personajul pe care l-a jucat timp de 4 ani.

„Nu am avut roluri în care nu m-am simțit bine, mi le apropii cumva, dar rolul care a contat cel mai mult și care mi-a marcat, practic, destinul actoricesc este Flacăra.

Nu o să plece niciodată Flacăra din mine, 4 ani am făcut corp comun și nu vreau să îi dau drumul. Îmi folosește foarte mult acest personaj, de foarte multe ori, încă folosesc cuvinte și jargoane de atunci”

„Mi se întâmplă să plâng la filme când joc eu”

Carmen Tănase urmărește serialele în care apare și se uită la ea ca la un actor. Recunoaște că nu de puține ori au fost dățile în care a plâns la serialele în care a jucat.

„Mă tem de roluri tot timpul. Am emoții groaznice. Nu am avut deloc, mulți ani, iar de câțiva ani de zile, am emoții groaznice. Cred că de vină este bătrânețea.

Devii mai emotiv când îmbătrânești, plângi la filme, chestii de genul ăsta. Mi se întâmplă să plâng la filme când joc eu, mi se întâmplă des la o secvență din comedie, din serialul „Regina” cred că era.

Nu mă mai văd pe mine, după atâția ani de zile, nu mă mai văd pe mine, mă uit ca la un actor.”

