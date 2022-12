Fata cea mare a prezentatorului de la Antena 1 s-a mutat în București în urmă cu 4 luni, după ce tatăl ei i-a cumpărat un apartament în Capitală. Carmina, în vârstă de 21 de ani, studiază la Facultatea de Jurnalism și își dorește să devină prezentatoare TV, așa cum e și tatăl ei.

Pănă acum, ea a locuit la Arad împreună cu mama ei. Celebritatea tatălui său a venit la pachet cu avantaje, dar și dezavantaje pentru ea.

„A fost așa între, a fost și bine, și rău. Am avut anumite oportunități pe care un copil normal nu le are, dar oamenii sunt și răi. Dar e ok, încerc să găsesc un echilibru”, a declarat Carmina pentru Click!

„Tata a avut o viață tumultuoasă”

Tânăra spune că nu are ce să-i reproșeze tatălui ei, mai ales că i-a cumpărat apartamentul în București. Carmina a fost susținută financiar de ambii părinți. Fata cea mare a lui Liviu Vârciu își dorește să calce pe urmele tatălui său.

„Tata a avut o viață tumultuoasă, dar m-a ajutat, la fel și mama. Mă ajută amândoi. M-am mutat la București de 4 luni, am avut ajutorul amândurora. E apartamentul meu, mi l-a făcut tata cadou.

Nu am ce să comentez, e mai mult decât m-am așteptat. Stau singură, dar eu gătesc, camera mea preferată e bucătăria, aș dormi în bucătărie. Mă descurc foarte bine. E o responsabilitate imensă. Sunt la facultate, la Jurnalism. Vreau să devin prezentatoare TV! Să calc pe urmele lui tata.

Ne vedem în funcție de cum putem, el e super full cu programul, eu cu facultatea, o zi -două pe săptămână. E foarte încărcat”, a spus tânăra.

Întrebată cum se înțelege cu noua familie a lui Liviu Vârciu, Carmina a răspuns: „Am o soră și un frate! Sunt sora cea mare. Tata a fost cam ocupat, dar eu tot timpul mi-am dorit frați. E diferență mare, de 18 ani între noi, dar nu-i problemă. Sunt niște scumpi amândoi!”

Ce spune Carmina despre Anda Călin

Liviu Vârciu și Anda Călin sunt împreună de mai mulți ani și au doi copii. Carmina a dezvăluit că și mama ei și-a refăcut viața. Liviu și Ami, mama Carminei, au avut o relație în urmă cu ceva timp.

„Da, mama și-a mai refăcut viața. Adică nu cred că au fost suferințe. Au fost destul de maturi amândoi. Dacă nu mai funcționează, nu mai funcționează și aia e, drum bun, cale bătută. Avem un copil, vorbim când îi necesar strict pentru copil și în rest suntem fiecare cu treaba lui. Eu am fost prioritară, adică n-a fost nimeni peste mine, nici măcar ea.

Nu cred că a fost gelos când a intervenit cineva în viața mamei, pentru că știu că ei se respectă unul pe celălalt. Pentru mine nu există niciodată mamă vitregă, nimeni, indiferent cine ar fi, și nu există nici tată vitreg. Sunt partenerii, bărbatul sau femeia, cu care ai mei și-au refăcut viața”, a mărturisit Carmina Vârciu pentru Fanatik.

